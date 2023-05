Park Jordanowski w Radlinie jak Central Park. Budowa idzie pełną parą! Zobaczcie, ile już zrobiono - ZDJĘCIA i WIDEO

- W Radlinie tworzymy Park Jordanowski. Z Rządowego Funduszu Polski Ład pozyskaliśmy 9 milionów złotych. Inwestycja będzie kosztowała łącznie 11 mln złotych. W ten sposób zagospodarujemy 7 hektarów przestrzeni, od Biertułtów w kierunku Redeny. To znane miejsce w Radlinie, w przeszłości mieściło się tu boisko lekkoatletyczne z którego korzystali m.in. gimnastycy – mówi burmistrz Barbara Magiera.

Pomysł na radliński „central park” towarzyszy władzom miasta od dawna. Postulat ten pojawiał się w dyskusjach z mieszkańcami. Wiele lat temu zgłosili go m.in. uczestnicy warsztatów, gdy tworzono Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin. Teraz, po decyzji o przyznaniu tak dużych środków, park ma szansę urzeczywistnić się znacznie szybciej.

Pomnik Ofiar Szybu Reden w Radlinie

Jak przypomina, w miejscu tym znajduje się dzisiaj pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej._ „W latach 1939–1945 hitlerowcy wrzucali żywcem do nieczynnego szybu Reden pojmane osoby z okolicznych terenów. Po zajęciu Radlina przez Armię Czerwoną w marcu 1945 r. powołano komisję do zbadania tej zbrodni i wysłano specjalną ekspedycję złożoną z pracowników kopalni „Marcel” w Radlinie. Spuszczony do szybu na linie górnik, dawny powstaniec śląski Alojzy Mika rozświetlając ciemność przy pomocy górniczej lampki zauważył na dnie pływające martwe korpusy ludzkie. Ostatecznie zdołano wydobyć z głębi szybu zwłoki dwóch mężczyzn i sześć kobiet” _– czytamy w Wikipedii.