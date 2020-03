PCKZiU w Wodzisławiu Śl.: Uczniowie chcą drukować dziennie 20-30 przyłbic dla personelu medycznego

Pierwszy jest wykorzystywany w wielu inicjatywach w całej Europie, drugi – póki co – tylko w Polsce. – Obie maski chronią oczy i blokują rozprzestrzenianie się drobnoustrojów i zarazków. Obie umożliwiają też noszenie pod nimi chirurgicznych masek bawełnianych i okularów – oceniają modele uczniowie PCKZiU.

Niestety poza czasem, sprzętem i umiejętnościami niezbędne są materiały do druku. – Największy koszt stanowi filament i folia PVC. Nasze prywatne zasoby już się kończą, a nie chcemy przerywać druku – mówią uczniowie.

W tym celu uruchomili zbiórkę na portalu e-fundraisingowym Zrzutka.pl.

– Projekt, który wykorzystujemy, potrzebuje nieco ponad 50 g materiału do wydrukowania jednej przyłbicy. Tak więc 1 kg materiału wystarczy nam na wydruk 18 sztuk, a koszt 1 kg filamentu to ok. 50-60 zł. Nasze drukarki drukują jednorazowo 2 przyłbice. Cały proces trwa 8 godzin. Przy obecnych zasobach sprzętowych planujemy druk 20-30 przyłbic na dobę więc zużycie filamentu będzie wynosiło 1,5 kg (70-80 zł). Do Świąt Wielkanocnych chcemy wydrukować 400-500 szt. do których potrzebujemy ok. 20 kg. filamentu - słyszymy w PCKZiU.