Piękna studniówka 2023 I LO w Wodzisławiu. Maturzyści bawili się w Świerklanach. Zobacz zdjęcia

- Dzisiejszy wieczór ma bardzo ważne znaczenie, nie tylko dla na, ale i dla was. To przecież ten moment, kiedy zbliżamy się do końca nauki w licem. Cztery lata temu, gdy zaczynaliście tu naukę, wydawało się, że będzie to trwało i trwało, a dziś jesteśmy już na tym ostatnim etapie. Odmierzacie dni do matury – powiedziała dyrektor Janina Rurek.