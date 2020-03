Pijana mama w Radlinie. Z prawie czterema promilami "opiekowała się" półrocznym dzieckiem. Wyważono drzwi mieszkania przy ul. Irysowej

Matka wiedząc, że pracownicy socjalni oraz mundurowi nie mają wyjścia i muszą zapewnić bezpieczeństwo dziecku, przekazując je do placówki, zaczęła się nerwowo zachowywać.

- Agresywna kobieta krzyczała i nie chciała oddać córeczki paniom z opieki społecznej. Do akcji wkroczyła policjantka, która spokojnie tłumaczyła kobiecie, że to działanie dla dobra dziecka, bowiem w takim stanie nikt z bliskich nie może odpowiedzialnie zająć się dziewczynką. Dopiero rozsądne argumenty mundurowej dotarły do matki, która zdecydowała się przekazać dziecko policjantce - tłumaczyła asp. Semik.