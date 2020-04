Pijani kierowcy w powiecie wodzisławskim. Dwóch z nich zatrzymali mieszkańcy

- Panowie, widząc zachowanie kierującego, który chciał wyjechać z drogi dojazdowej na drogę publiczną, postanowili uniemożliwić mu dalszą jazdę. Kierowca po wyjściu z samochodu był agresywny i próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, lecz mieszkańcy przytrzymali go do czasu przyjazdu policyjnego patrolu - informuje nadkom. Marta Pydych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.

37-latek przyznał, że dzień wcześniej spożywał alkohol i że nie ma prawa jazdy. Policjanci sprawdzili tę informację w systemach i okazało się, że kierowca posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna "wydmuchał" ponad dwa promile alkoholu. Za złamanie sądowego zakazu kierowcy grozi nawet do 3 lat więzienia.

Wjechał w ogrodzenie

Również w sobotę (25.04) o godzinie 16 mundurowi zostali wezwani na ulicę Ofiar Terroru w Rydułtowach, gdzie kierowca skody wjechał w ogrodzenie posesji i oddalił się z miejsca zdarzenia.

- Policjanci mieli informacje o tym, jak były ubrane osoby poruszające się skodą. Patrolując miasto zauważyli zaparkowany nieopodal miejsca kolizji pojazd z widocznymi uszkodzeniami. Jadąc dalej w kierunku ulicy Obywatelskiej zauważyli dwóch mężczyzn ubranych według podanego przez świadków rysopisu, których wylegitymowano. Mężczyźni nie przyznawali się do spowodowania kolizji. Dopiero, gdy przy 22-latku ujawniono kluczyki do pojazdu przyznał się on do kierowania skodą i uszkodzenia ogrodzenia - dodaje nadkom. Pydych.

Zarówno kierowca, jak i pasażer byli pijani. U 22-latka badanie wykazało ponad promil alkoholu. Ponadto kierowca prowadził samochód mimo braku uprawnień. O dalszym losie pirata drogowego zdecyduje sąd.