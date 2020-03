Pijani kierowcy w powiecie wodzisławskim. Samochód zawisnął na ogrodzeniu posesji

Tego samego dnia w Mszanie doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący audi jadąc w kierunku Skrzyszowa, nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, w wyniku czego wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzył w latarnię, a następnie w betonowy słup energetyczny . W wyniku zdarzenia pojazd dachował. 47-latek "wydmuchał" prawie promil alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Kierowca próbował zbiec z miejsca zdarzenia, lecz został przytrzymany przez świadków zdarzenia. 35-latka zbadano na zawartość alkoholu jeszcze przez zabraniem go do szpitala. W organizmie pirata drogowego było blisko 2,5 promila alkoholu. W szpitalu pobrano mu także krew do badań. Okazało się także, że mężczyzna ma zatrzymane prawo jazdy, a ponadto posiada zakaz prowadzenia pojazdów. Za złamanie sądowego zakazu grozi mu nawet do 3 lat więzienia.