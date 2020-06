Pijany kierowca w Wodzisławiu Śl. Na ulicy Mszańskiej zatrzymał go świadek

W czwartek (4.06) o godzinie 19.35 policjanci z drogówki zostali wezwani na Mszańską w Wodzisławiu Śląskim, gdzie doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierowcy.

- Zgłaszający przekazał mundurowym, że jechał ulicą Mszańską w kierunku Wodzisławia, kiedy zauważył przed sobą kierującego fiatem, którego styl jazdy wskazywał na to, że może być pijany. Kierowca jechał do prawego do lewego krawężnika i zaliczał wszystkie nierówności na drodze. Mężczyzna postanowił zajechać mu drogę i udaremnić dalszą jazdę. Wyciągnął kluczyki ze stacyjki i powiadomił policję - informuje nadkom. Marta Pydych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.