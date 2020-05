Pizzerie, restauracje, bary i kawiarnie w Wodzisławiu Śl. ponownie otwarte i czekają na klientów

Jeszcze w poniedziałek (18.05) Anna Kuczok z Art Pizzy przy ul. Minorytów 1 w Wodzisławiu Śl. wraz z pozostałym personelem układała stoliki, dezynfekowała powierzchnie. Pomimo maseczki zasłaniającej usta można było dostrzec uśmiech.

- Wszyscy czekaliśmy na ten dzień. Do tej pory wydawaliśmy dania na wynos, ale to nie to samo. Nie chodzi tylko o obroty. Wszyscy przecież tęskniliśmy za normalnością, kontaktami z ludźmi, rozmowami. Można powiedzieć wreszcie wracamy. Zapraszamy klientów, mogą u nas czuć się bezpiecznie i komfortowo- mówi Anna Kuczok z Art Pizzy.