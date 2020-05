Plac Zwycięstwa w Wodzisławiu Śl. Śmieci walają się po ulicach...

Zwraca uwagę, że placyki gospodarcze pozostawiają wiele do życzenia. Jako dobry przykład daje kubły należące do spółdzielni ROW czy JAS MOS.

Plac Zwycięstwa przechodzi prawdziwą metamorfozę. Dziurawe drogi i nierówne chodniki przeszły już do historii. Po przebudowie tego terenu, kierowcy i piesi nie będą mieli powodów do zmartwień. Niestety, jak wskazuje jeden z mieszkańców Wodzisławia Śl., nie wszystko jest tam idealne.

To zależy od wszystkich zainteresowanych podmiotów: wspólnot mieszkaniowych, w tym jednej niezwiązanej z Domaro i spółdzielni mieszkaniowej ROW. To nie Domaro podejmuje decyzję, a wspólnoty mieszkaniowe (w tamtym rejonie nie ma obiektów Domaro i miasta). Spółka tylko realizuje zlecone zadania.

Sprawa na Placu Zwycięstwa jest... skomplikowana. Kubły znajdujące się wybrukowanym podłożu należą do trzech wspólnot mieszkaniowych, których budynkami zarządza Domaro, dwóch budynków SM ROW i jednej zewnętrznej wspólnoty. To tymczasowe miejsce (stąd brak ogrodzenia), w którym prawdopodobnie znajdzie się plac gospodarczy. Kiedy?

Na jednym ze zdjęć widać też inne gniazdo z betonowym ogrodzeniem i kubłami na odpady segregowane poza placem. Za to miejsce odpowiadają inne cztery wspólnoty mieszkaniowe. Tam również sytuacja jest skomplikowana, bo z naszych informacji wynika, że przynajmniej dwie, nie planują w najbliższym czasie remontu placu gospodarczego na kubły. Pieniądze co prawda zbierają, ale na termomodernizację budynków. Koszt nowego placu gospodarczego to nawet 60 tys. zł.

Podsumowując, utrzymanie placów gospodarczych z kubłami należy do wspólnot mieszkaniowych i to one w porozumieniu powinny dbać o te miejsca. O porządek na ulicach Wodzisławia Śl. z kolei dbają Służby Komunalne Miasta. Inną sprawą jest fakt, że mieszkańcy czasem nie zamykają pokryw kubłów, a wandale często też je niszczą, co ułatwia przemieszczaniu się śmieci po okolicy.