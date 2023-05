Początek sezonu aut tuningowanych w Marklowicach. Na miejscu ponad setka wspaniałych aut! ZDJĘCIA Zlot zorganizował Race For Victory Żory. Ireneusz Stajer

Na terenie Słonecznej Wyspy w Marklowicach, w niedzielę 30 kwietnia, zainaugurowali sezon miłośnicy samochodów zmodyfikowanych. Zlot zorganizowało stowarzyszenie Race For Victory Żory we współpracy z komendą policji w Wodzisławiu Śląskim, Urzędem Gminy w Marklowicach i Studia Mika Design. Do Marklowic przyjechała ponad setka aut po tuningu. Gościem specjalnym był youtuber Rezi i jego mustang.