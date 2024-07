Podwójne zabójstwo w Radlinie. Szokujące ustalenia dotyczące zbrodni. Rafał Z., może spędzić w więzieniu resztę życia

Brutalne, podwójne zabójstwo w Radlinie. Z rąk Rafała Z. zginęły dwie osoby

Co najmniej 15 lat pozbawienia wolności grozi 47-letniemu Rafałowi Z., który podejrzany jest o dwukrotne zabójstwo. Mężczyzna zadał kilkadziesiąt ciosów maczetą, pozbawiając życia Mariolę H. i Marka K. We wtorek 9 lipca, Prokuratura Okręgowa w Gliwicach poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Rybniku aktu oskarżenia przeciwko mężczyźnie. Szczegóły dotyczące zbrodni są szokujące.

Do zbrodni doszło w nocy z 5 na 6 października 2023 roku, w jednym z mieszkań znajdujących się w budynku przy ulicy Mariackiej w Radlinie. Zakrwawione ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny, znaleziono przed godziną 7 nad ranem. Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz prokuratora.