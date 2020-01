Pogoda na tydzień dla Wodzisławia Śląskiego. Prognoza na 7 dni od 13.01. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu w Wodzisławiu Śląskim

Pogodę na tydzień dla Wodzisławia Śląskiego możesz wygodnie sprawdzić w jednym miejscu. Jakiej pogody spodziewać się w najbliższym tygodniu? Przekonaj się, jaka będzie pogoda od jutra (od poniedziałku, 13.01 do niedzieli 19.01). Czy pogoda w na najbliższe 7 dni zapowiada sie słonecznie i ciepło? Jaka będzie temperatura w najbliższym tygodniu i jakich zmian możemy się spodziewać? Sprawdź pogodę na tydzień dla Wodzisławia Śląskiego.

Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim: poniedziałek, 13.01 W ciągu dnia w poniedziałek w Wodzisławiu Śląskim w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Wodzisławiu Śląskim w poniedziałek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim w poniedziałek:

przewaga chmur. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 13.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Polecamy na każdą pogodę Moda ślubna kiedyś i dziś. Tak dawniej wyglądały panny młode

Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim: wtorek, 14.01 Za dnia w Wodzisławiu Śląskim słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 0°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Wodzisławiu Śląskim we wtorek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 28 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim we wtorek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 14.01.2020: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Polecamy na każdą pogodę W tych zawodach trzeba rąk do pracy!

Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim: środa, 15.01 W ciągu dnia w środę w Wodzisławiu Śląskim w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 7°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Wodzisławiu Śląskim w środę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 15.01.2020: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Polecamy na każdą pogodę Jeździsz komunikacją miejską? Oto czym możesz się zarazić

Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim: czwartek, 16.01 Za dnia w Wodzisławiu Śląskim słupki rtęci powinny pokazać 6°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Wodzisławiu Śląskim będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim w czwartek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 16.01.2020: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Polecamy na każdą pogodę Oto NAJGORSZE prezenty ślubne

Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim: piątek, 17.01 Za dnia w Wodzisławiu Śląskim słupki rtęci powinny pokazać 6°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 0°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Wodzisławiu Śląskim w piątek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim w piątek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 17.01.2020: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Polecamy na każdą pogodę Za co trafiłbyś do piekła 500 lat temu? Najcięższe grzechy

Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim: sobota, 18.01 W ciągu dnia w sobotę w Wodzisławiu Śląskim w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Wodzisławiu Śląskim będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodnio-południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 18.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Polecamy na każdą pogodę Grzechy, o których nie mieliście pojęcia!

Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim: niedziela, 19.01 Za dnia w Wodzisławiu Śląskim słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Wodzisławiu Śląskim w niedzielę wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wodzisławiu Śląskim w niedzielę:

przewaga chmur. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wodzisławia Śląskiego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 19.01.2020: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

Polecamy na każdą pogodę Tu mieszka się najlepiej - ranking jakości życia w miastach

Metamorfozy na oczach fanów. Dlaczego to robią?