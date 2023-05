Policjanci z Radlina uratowali życie 34-latka. Kiedy młody mężczyzna zasłabł, mundurowi zaczęli działać. Brawa dla stróżów prawa!!!

Policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego komisariatu w Radlinie na ulicy Odległej zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Próbował go podnieść inny mężczyzna. Młodszy aspirant Leszek Zelek i posterunkowy Jakub Mania postanowili sprawdzić, czy panowie nie potrzebują pomocy.

- Jak się okazało, 34-latek źle się poczuł i zasłabł, wówczas podszedł do niego przechodzień, aby mu pomóc. Mężczyzna twierdził, że nie potrzebuje pomocy medycznej i zaraz dojdzie do siebie. Stróże prawa wezwali jednak pogotowie ratunkowe i ułożyli 34-latka w bezpiecznej pozycji. Cały czas obserwowali, czy jego stan się nie pogarsza - informuje biuro prasowe śląskiej policji.

Nagle 34-latek przestał oddychać. Mundurowi natychmiast zaczęli go reanimować, akcję prowadzili na zmianę, do czasu przyjazdu karetki. Policjanci w ten sposób utrzymywali mężczyznę przy życiu. Dzięki skutecznie prowadzonym czynnościom ratowniczym 34-latek odzyskał funkcje życiowe. Gdy na miejsce dojechała ekipa pogotowia ratunkowego, zdecydowano o przewiezieniu mieszkańca powiatu wodzisławskiego do szpitala.