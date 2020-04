Polska Grupa Górnicza chce czasowo ograniczyć wydobycie, zmniejszyć czas pracy i obniżyć wynagrodzenia

Równocześnie z powyższymi działaniami przygotowano projekt renegocjacji umów na dostawę usług i sprzętu, w tym ich wartości i czasu wykonywania.

Działania osłonowe pozwolą spółce dostosować się do trudnej sytuacji na rynku spowodowanej epidemią koronawirusa.

- Podczas kryzysu przetrwają ci, którzy potrafią elastycznie dostosować swoje funkcjonowanie do zmieniającej się dynamicznie sytuacji. Taką firmą powinna być Polska Grupa Górnicza S.A. Mamy nadzieję, że pracownicy zrozumieją, że sytuacja firmy jest teraz bardzo trudna, ale dzięki pakietowi działań osłonowych, który wdrożyliśmy, przetrwamy trudny czas. Musimy chronić firmę i przygotować rozwiązania na przyszłość, gdy pokonamy pandemię, a gospodarka znowu przyspieszy – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG.

Według naszych informacji, związki zawodowe mają czas do czwartku (16.04) na ustosunkowanie się do propozycji.

- Za wcześnie żeby mówić jakichkolwiek decyzjach. Podejmiemy je do czwartku. Teraz jest czas na szczegółową analizę propozycji i rozmowy we własnym gronie. Telekonferencja trwała kilka godzin. Sytuacja jest bardzo poważna. Dotyczy znacznej obniżki pracowników i to na trzy miesiące. W tle jest też trudna sytuacja spółki. Jak się nie mylę, to pierwsza taka propozycja ze spółki skarbu państwa - przyznaje Przemysław Skupień z Sierpnia'80.