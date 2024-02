Polska w krzywym zwierciadle, czyli MEMY o życiu w Polsce. Słodko-gorzka rzeczywistość według satyryka Szczepana Sadurskiego Karolina Kos

Stereotypy głoszone na temat Polaków mogą być krzywdzące i nieprawdziwe i należy z nimi walczyć. Ale co zrobić, kiedy nasze wady i przyzwyczajenia obrazuje Polak z krwi i kości? Choć trudno spojrzeć na siebie z dystansem, On to potrafi. W naszej galerii znajdziecie kilkanaście ilustracji autorstwa Szczepana Sadurskiego, który nadaje kształt temu, co wszystkim nam, siedzi w głowach.