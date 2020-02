Pościg ulicami Wodzisławia Śl. Kierowca był pijany

W niedzielę (23.02) o godzinie 7.25 na ulicy Kopernika w Wodzisławiu Śląskim policjanci z ruchu drogowego zauważyli kierującego samochodem marki seat cordoba, którego kierowca nie korzystał z pasów bezpieczeństwa.

Mundurowi chcąc zatrzymać kierowcę do kontroli użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca na widok jadącego za nim radiowozu przyspieszył przejeżdżając skrzyżowanie z ulicą Witosa i kierując się w stronę stadionu.

Policjanci poinformowali dyżurnego drogą radiową o niezatrzymaniu się kierowcy do kontroli i kontynuowali za nim pościg. Kierowca jechał dalej wjeżdżając najpierw w ulicę Mendego a później z nadmierną prędkością w skrzyżowanie z ulicą Pszowską. Na ulicy Witosa mundurowi zrównali się z pojazdem i ręką dali mu znak do zatrzymania, lecz kierowca nie zareagował.

- Na ulicy Bogumińskiej wyprzedzili seata i zmusili go do zatrzymania. W trakcie podejścia do samochodu, kierowca próbował dalej uciekać wykonując manewr cofania. Policjanci otworzyli wtedy drzwi do strony kierowcy i obezwładnili mężczyznę zakładając mu kajdanki - relacjonują w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.