Pościg w Rydułtowach. Motocyklista uciekł policji, ale spokojem długo się nie cieszył

Policjanci gonili motocyklistę ulicami Rydułtów arc

Pościg w Rydułtowach. Motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej, policjanci ruszyli w pościg, ale nie zdołali go dogonić. Mężczyzna uciekł wykorzystując duży ruch samochodów, ale przy okazji stwarzając spore zagrożenie. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Policjanci szybko namierzyli właściciela hondy, zatrzymali go w domu. 28-latek nie miał prawa jazdy, a do tego czuć było od niego marihuanę.