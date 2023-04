Potrzeba pół miliona na remont ginekologii i neonatologii Szpitala w Wodzisławiu. Oddziały nie spełniają wymogów. Głosowanie już za parę dni

Wsparcie z budżetu powiatu ma tym razem zostać przeznaczone na remont oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego Szpitala w Wodzisławiu.

Jak wynika z wniosku o udzielenie dotacji, Szpital w Wodzisławiu Śl. decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim został zobowiązany do doprowadzenia do właściwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Neonatologicznym. W ramach planowanych prac modernizacyjnych planowane jest: wymiana wykładziny, malowanie ścian i sufitów, modernizacja toalet, wymiana oświetlenia, malowanie futryn i wymiana skrzydeł drzwiowych.

- Zgodnie z szacunkami dyrekcji PPZOZ koszt remontu wynosi ok. 568 000 złotych. Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację finansową PPZOZ, niezbędne jest wsparcie realizacji tej inwestycji ze strony samorządu powiatowego. Z tego powodu Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia pozytywnie odniósł się do prośby dyrekcji PPZOZ i postanowił wystąpić do Rady Powiatu Wodzisławskiego o wyasygnowanie kwoty 550 tys. zł na przeprowadzenie remontu - informuje Wojciech Raczkowski, kierownik powiatowego biura komunikacji społecznej i informacji.