Powiat szczyci się tytułem... za który zapłacił kilka tysięcy złotych

O Samorządowym Liderze Edukacji dla Powiatu Wodzisławskiego było już głośno w 2018 roku, kiedy samorządowcy o odtrąbili wielki sukces. Jednak później wyszło też na jaw, że wiązały się z tym koszty (ok. 6 tys. zł brutto za certyfikację). Dodajmy, że była to wówczas druga edycja w jakiej Powiat wziął udział. Pomimo certyfikacji na samorządowców spadła krytyka. Przypomnijmy fragment tekstu DZ z 2018 roku.

„Eksperci nie mają wątpliwości, że ubieganie się o różnego rodzaju płatne certyfikaty i nagrody przez samorządy nie ma większego sensu, a pieniądze wydane na ten cel można spożytkować w inny sposób z większą korzyścią dla mieszkańców. - Bardzo krytycznie patrzymy na tego rodzaju inicjatywy. To praktycznie jest kupowanie tytułów, którymi można się nazywać. To jest bardzo nieetyczne i nie w porządku. Mieszkaniec dowiaduje się, że gmina jest w czymś super, a tak naprawdę okazuje się, że zapłaciła kilka tysięcy złotych. Kolokwialnie mówiąc, to wciskanie ciemnoty ludziom - komentuje Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, które m.in. przygląda się pracy samorządowców”.