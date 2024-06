Powstała makieta wodzisławskiego rynku z przełomu XIX i XX wieku. Wiernie odwzorowane serce miasta można zobaczyć w Pałacu Dietrichsteinów

Powstała makieta wodzisławskiego rynku z przełomu XIX i XX wieku

Jego kształtu, ani wyglądu pamiętać nie są w stanie żadni z mieszkańców Wodzisławia. Chyba, że ci najstarsi, którzy w mieście żyli jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Pozostali jedyne co mogą o nim wiedzieć to tyle, co przekażą im starsze pokolenia z opowiadań. Nawet historycy i muzealnicy mieli bowiem problemy z ustaleniem informacji o nim. Te zachowały się jedynie głęboko w źródłach.