Prasówka 12.05.2023 Wodzisław Śląski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego

Wytrwać razem przez wiele lat to nie lada sztuka. Są pary, które mogą być dumne z tego, że wspólnie potrafiły budować swoje życie. Do takiego grona niewątpliwie można zaliczyć małżonków z Wodzisławia Śląskiego, którzy z radością i niemałym wzruszeniem obchodzą złote gody. Wspólną życiową drogę przemierzali przez ponad osiemnaście tysięcy dni i nocy. 9 maja, w sali pięknie odrestaurowanego Dworca Kolejowego razem świętowali ten wyjątkowy jubileusz.

W najbliższą sobotę, 13 maja na wodzisławskim rynku będzie unosił się dym palących się grilli, a wraz z nim zapach niesamowitego mięsa - przygotowanego pod okiem fachowców. To wszystko za sprawą IV Wspólnego Grillowania z ZPM Tomaszny, które potrwa od godz. od 11:00 do 20:00. Jedną z gwiazd wydarzenia będzie Aleksander Zniszczoł, który opowie o swojej pasji do steków a skokach narciarskich. W programie wiele innych atrakcji!