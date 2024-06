Prasówka 14.06.2024 Wodzisław Śląski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim wita zwiedzających… sikawką konną z początku ubiegłego wieku. Zabytkowy pojazd znajduje się w holu Pałacu Dietriechsteinów, tuż przy olbrzymich, historycznych drzwiach. Sikawkę wypożyczyła aż do września OSP Rogów. Na piętrze można oglądać dużo więcej dawnych strażackich akcesoriów, wystawa potrwa jeszcze kilka miesięcy.

Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji Spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu.

Szefująca do tej pory JSW Koks jako pełniąca obowiązki prezesa, Joanna Schmid została powołana przez Radę Nadzorczą przedsiębiorstwa na stanowisko jego prezesa na stałe. Obowiązki szefowej spółki w pełni sprawuje od 13 czerwca. Wraz z nią zarząd JSW Koks tworzą jeszcze trzy inne osoby, będące jego członkami.

Co roku odpowiadają za jedną trzecią wszystkich zgonów na całym świecie. Nie liczą się z ludzkim zdrowiem i życiem, bo pieniądze są ważniejsze. Cztery gałęzie przemysłu, w tym branże produkujące żywność, papierosy i alkohol, przyczyniają się rocznie do 34 proc. zgonów ludzi na świecie – wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Czas wreszcie zatrzymać tę komercyjną machinę szkodzącą zdrowiu publicznemu ludzi na całym świecie.