Prasówka 16.06 Wodzisław Śląski- wydarzenia wtorku

Prasówka Wodzisław Śląski 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory prezydenckie 2020. Co kandydaci na prezydenta proponują kobietom? Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów. 📢 Posadzili kolorowe kwiaty na rynku w Wodzisławiu Śl. Zobaczcie Na rynku w Wodzisławiu Śl. kwietna obsada letnia zastąpiła wiosenną. Za prawą Służb Komunalnych Miasta zrobiło się kolorowo w centrum miasta. Zobaczcie efekt na zdjęciach.

📢 13 zdrowych produktów, od których można przytyć! Zdrowe, lecz kaloryczne produkty żywnościowe nie muszą być eliminowane z codziennej diety, a nawet nie powinny. Ważne, aby zachować rozsądek ich konsumpcji. Dzięki temu organizm skorzysta z cennych wartości odżywczych, jakie zapewniają, a sylwetka nie ucierpi od nadmiaru dostarczanych kilokalorii. 📢 Jakość wody w kąpieliskach woj. śląskiego - poznaj WYNIKI kontroli sanepidu. Które kąpieliska sprawdzili? Aktualny STAN JAKOŚCI WODY w kąpieliskach publicznych. Mamy najnowsze WYNIKI badań próbek wody w województwie śląskim, wykonanych przez Sanepid. Kliknij w galerię i sprawdź, gdzie woda jest już przebadana. 📢 Rodzina górnika z Zofiówki błaga o pomoc: "Od 20 dni jesteśmy zamknięci w domu bez wymazów" Dzwonią do Sanepidów w Wodzisławiu i Warszawie, piszą listy do Ministerstwa Zdrowia, błagają o pomoc. Wszystko na nic. Rodzina pani Barbary, której partner pracuje na kopalni Zofiówka, od dwudziestu dni jest na kwarantannie i nie może doczekać się na wymazy. Mieszkają w Połomi w pow. wodzisławskim. W domu jest dziecko z niepełnosprawnością - ZA i ADHD, które potrzebuje terapii i rehabilitacji. - W niedzielę po raz pierwszy zadzwonił do nas wodzisławski Sanepid. Usłyszeliśmy, że o nas zapomniano i obiecano pomoc, ale ona znów nie nadchodzi – mówi nam pani Barbara.

📢 Koronawirus. 216 nowych zakażeń w woj. śląskim [16.06.2020]. Skąd są pacjenci? Koronawirus w woj. śląskim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 407 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ponownie najwięcej nowych zachorowań jest w województwie śląskim. Zakażonych jest u nas kolejnych 216 osób. 📢 Plaże nudystów w woj. śląskim. Jedna jest oficjalna, reszta tzw. dzika. A gdzie dokładnie? Federacja Naturystów Polskich zrzesza miłośników opalania się nago z całej Polski - a najwięcej... z woj. śląskiego! W Polsce mamy trzy legalne plaże dla miłośników opalania nago nad Bałtykiem i jedną w woj. śląskim. Jest też również sporo tzw. dzikich plaż, które działają nieoficjalne. Gdzie dokładnie?

📢 Najciekawsze zamki w Polsce warte zobaczenia. Niektóre powstały ledwie kilka lat temu Zamki to znacznie więcej niż tylko piękne, stare mury. Oto najciekawsze takie budowle w Polsce. Może warto odwiedzić je na żywo?

📢 Lokale wyborcze w Wodzisławiu Śląskim - wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w 1 turze? Lista lokali wyborczych w Wodzisławiu Śląskim, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP. 📢 Awaria T-Mobile 16.06.2020. Dotyczy prawie całej Polski! Też macie problemy z telefonem? We wtorek użytkownicy sieci T-Mobile mogą mieć poważne kłopoty z zasięgiem. Operator telefonii komórkowej pokazuje, że może to dotyczyć prawie całej Polski. 📢 Co zostanie z nami na długo po pandemii? Zaburzenia i choroby psychiczne, ale także... uzależnienie od internetu Trudno nie zgodzić się z tym, że nasze życie w ostatnich miesiącach znacznie różniło się od tego, które znaliśmy do tej pory. Światowa pandemia koronawirusa zmieniła nasz sposób pracy, spędzania wolnego czasu, a nawet tak podstawowe kwestie, jak robienie zakupów czy wizyty u lekarza. Po większości obostrzeń w wielu krajach, w tym również w Polsce pozostało jedynie wspomnienie. Psychologowie nie mają jednak wątpliwości, że pewne zachowania oraz problemy zostaną z nami jeszcze na długo.

📢 Ponad 1,6 tys. górników ozdrowieńców w PGG i JSW. Sasin o zatrzymanych kopalniach: Teraz żadna nie zostanie zamknięta Wszystkie 12 kopalni wrócą do pracy. Żadna nie zostanie zamknięta - zadeklarował minister Jacek Sasin. Temat branży górniczej został poruszony w porannej rozmowie RMF FM. Dopytywany o ewentualne zamknięcie którejś z zatrzymanych kopalni stwierdził, że nie może powiedzieć, "co może być za lat ileś". Zadeklarował, że teraz takich planów nie ma. Tymczasem w Polskiej Grupie Górniczej potwierdzono do tej pory 1834 zakażenia koronawirusem, 1125 górników to ozdrowieńcy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdzono ponad 3,5 tys. zakażeń, jest też ponad 500 ozdrowieńców.

📢 Znamy nowego dyrektora domów dziecka w powiecie wodzisławskim Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozstrzygnął konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach. Nowym dyrektorem został Grzegorz Strzebińczyk, który zastąpi na tym stanowisku Adama Grześkiewicza.

📢 Trwają prace nad utwardzeniem terenu wokół remizy OSP Turzyczka Trwa remont wokół remizy OSP Turzyczka. Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego utwardzają teren przy budynku. Inwestycja wykonywana jest ze środków pochodzących z Rady Dzielnicy Jedłownik - Turzyczka - Karkoszka i miasta Wodzisławia Śląskiego. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2020. Na początek język polski [16.06.2020]. Harmonogram egzaminów i zasady sanitarne. Sprawdź 16 czerwca uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej rozpoczynają egzamin ósmoklasisty. Przed nimi arkusze z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki egzaminu zdecydują, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek. Uczniowie na salę będą mogli wejść tylko i wyłącznie z zakrytymi ustami oraz nosem. Konieczna będzie też dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. To z powodu pandemii COVID-19. 📢 Lepiej nie pij tego piwa! W nim może być szkło! Browar wycofuje tę partię ze sprzedaży UWAGA: Browar Fortuna wycofuje z obrotu piwo Miłosław. Uwaga na szkło! Komunikat o zdarzeniu wydał na swojej stronie internetowej Główny Inspektorat Sanitarny.

