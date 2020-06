Prasówka 18.06 Wodzisław Śląski- wydarzenia czwartku

Sytuacja w wodzisławskim sanepidzie jest fatalna. Trzeba to powiedzieć wprost. Już na początku czerwca apelowałam do Ministerstwo Zdrowia i Jarosława Wieczorka, wojewody. Pozostał bez odpowiedzi. Czyżby z góry było mniej widać? - denerwuje się prezydent Jastrzębia, Anna Hetman.

Na liście Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała, Częstochowa, region rybnicki i wiele, wiele innych. Wiadomo, jak potrafi wkurzyć brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ

Ochrona zdrowia, polityka gospodarcza, programy społeczne, pomysły na wyjście z kryzysu - w interaktywnym projekcie "Wybory prezydenckie 2020" wybierasz pytania do kandydatów walczących o fotel Prezydenta RP. Posłuchaj i porównaj odpowiedzi - i idź na wybory 28 czerwca.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Poważnie wyglądający wypadek w Gorzycach. Na ulicy Mickiewicza z nieznanych przyczyn volkswagen golf zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Na miejscu pracują służby.