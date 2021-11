Prasówka 19.11 Wodzisław Śląski- wydarzenia czwartku

Niemal 100 tysięcy mieszkańców woj. śląskiego widnieje na liście Krajowego Rejestru Długów jako “multidłużnicy”. Czyli tacy, których ściga co najmniej trzech wierzycieli. Gdzie mieszka ich najwięcej? Na planszach mamy dane ze wszystkich miast - od najmniejszej liczby dłużników, do miasta - w którym jest ich najwięcej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ

Prasówka 19.11 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia

Agencja Mienia Wojskowego przygotowała specjalną, świąteczną ofertę w swoim sklepie internetowym. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą sprawić swoim bliskim wyjątkowy prezent, mogą zakupić m. in. wojskową czapkę z orzełkiem, żołnierskie rękawiczki, czy szalo-kominiarkę khaki. Wszystko to dostępne jest w zestawach na ciepłą lub mroźną zimę. Chętni? To zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą.