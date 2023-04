Prasówka 20.04.2023 Wodzisław Śląski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego

Prasówka Wodzisław Śląski 20.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Trzy skrajnie zaniedbane psy zostały odebrane z jednego z domów w Wodzisławiu Śląskim. Na miejscu interweniowała policja oraz wolontariusze rybnickiego Pet Patrolu. Stan jednego z psów jest bardzo ciężki. Jest bardzo wychudzony, weterynarze robią co mogą, by go uratować. Kolejny z psów miał być przetrzymywany w małym pomieszczeniu w piwnicy, bez dostępu do światła i wody.