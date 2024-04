Prasówka 21.04.2024 z całego tygodnia w Wodzisławiu Śląskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „TOP 10 szlaków rowerowych w Wodzisławiu Śl. i okolicy. Mają różny stopień trudności i swój klimat. Gdzie warto pojechać w weekend? ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 TOP 10 szlaków rowerowych w Wodzisławiu Śl. i okolicy. Mają różny stopień trudności i swój klimat. Gdzie warto pojechać w weekend? ZDJĘCIA Subregion zachodni województwa śląskiego oferuje wiele ciekawych tras rowerowych dla amatorów i profesjonalistów. Niezależnie od preferencji i poziomu zaawansowania, każdy miłośnik jazdy na rowerze znajdzie na ziemi rybnickiej, wodzisławskiej, żorskiej i raciborskiej coś dla siebie. Zobaczcie TOP 10 szlaków rowerowych. Trasy te prowadzą przez piękne, malownicze przestrzenie naszego regionu. Zachwycają przyrodą i krajobrazem. 📢 TOP 20 zamków i pałaców: Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie-Zdrój, Żory. Poznaj tajemnice tych zachwycających zabytków. Zobacz ZDJĘCIA Okolice Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza czy Żor to świetne miejsce dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Odrestaurowane zamki i pałace zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, że w jednym z nich przebywał i tworzył Franciszek Liszt, a w innym funkcjonowało Muzeum Horroru?

📢 W pogórniczej sztolni powstanie strzelnica. Rydułtowy dostaną nowoczesny obiekt w historycznym otoczeniu. Roboty już trwają! ZDJĘCIA RYDUŁTOWY. Do końca tego roku ma potrwać przebudowa nieczynnej sztolni ćwiczebnej na strzelnicę. Roboty idą pełną parą. Powstanie profesjonalny, czterotorowy obiekt na broń palną. Wartość zadania wyniesie 3,6 mln zł, na co miasto pozyskało pieniądze z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich. Kto będzie mógł korzystać z rydułtowskiej strzelnicy.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne panie ze Śląska i Zagłębia na największym parkiecie w Polsce! Zobacz ZDJĘCIA z gorrrącego weekendu w katowickim Energy 2000 ŚLĄSKIE. Czy wiedzieliście, że największy klubowy dancefloor w Polsce - czyli parkiet do tańczenia - jest w Katowicach? A dokładniej w klubie Energy 2000! Co weekend bawi się tam setki imrezowiczów z całego regionu. Świętna muzyka, piękne dziewczyny na parkiecie... zobaczcie sami! Oto zdjęcia z gorrrącego weekendu w klubie.

📢 Ulica do centrum przesiadkowego w Rydułtowach już z nazwą. Wybrali ją sami mieszkańcy. Były propozycje, które mogły zaskoczyć ZDJĘCIA RYDUŁTOWY Ulica Kolejowa. Tak nazwano drogę do powstającego centrum przesiadkowego. Miasto ogłosiło konkurs, na który wpłynęło 18 propozycji, a wygrała Wiktoria Kopka ze swoją ulicą Kolejową. Nazwa nawiązuje do funkcji tego miejsca. Na centrum przesiadkowe przeznaczono bowiem teren starego dworca kolejowego. Z Funduszy Norweskich zagospodarowano już otoczenie zaplanowanego nowego budynku. Miasto chce go postawić dzięki unijnej dotacji. 📢 Internauci w Śląskiem zagłosowali - oto WYNIKI sond prezydenckich! Kto wygrał w Zabrzu, Gliwicach, Będzinie, Zawierciu, Rybniku, Bielsku... Przez kilka dni na portalu naszemiasto.pl zbieraliśmy głosy internautów w sondach wyborczych przed drugą turą wyborów samorządowych. Kto wygrał głosowanie w poszczególnych miastach? Sondy uruchomiliśmy w: Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim, Zawierciu, Będzinie, Tychach, Zabrzu, Bielsku-Białej, Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Gliwicach.

📢 Droga Główna Południowa połączy Wodzisław Śl. z Jastrzębiem i autostradą A1. Rusza przetarg! WODZISŁAW ŚLĄSKI. Na dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który do końca roku będzie gotową dokumentacją dla marszałka województwa śląskiego do rozpoczęcia budowy wodzisławskiego odcinka Drogi Głównej Południowej. trasa połączy Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, Godów, Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice ze zjazdem autostrady A1 w Mszanie. Do tej pory zbudowano odcinek jastrzębski aż do Pawłowic. 📢 Na Śląsku działa mini-sklep IKEA i studio - to pierwszy TAKI format w Polsce! Jest w Gliwicach. Sprawdź co tam kupisz. Zobacz ZDJĘCIA i CENY ZAKUPY. IKEA w Gliwicach otworzyła mini-sklep! Od 17 kwietnia, od godziny 13:00, miłośnicy szwedzkiego designu mogą cieszyć się nową odsłoną zakupów w Studio planowania i zamówień IKEA w CH FORUM. Otwarcie nowego Studio planowania i zamówień IKEA oraz mini-sklepu to świetna wiadomość dla mieszkańców, którzy od dawna czekali na możliwość zakupów... a do jedynej IKEI w woj. śląskim mają daleko! Zobacz zdjęcia asortymentu.

📢 Przebudowa ulicy 1 Maja w Gołkowicach. Jest umowa na modernizację kolejnego odcinka drogi. Prace rozpoczną się już niedługo ZDJĘCIA Dzisiaj, 18 kwietnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim została podpisana umowa na przebudowę ul. 1 Maja w Gołkowicach. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę odcinka o długości 687 metrów - od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z ul. Piotrowicką. 📢 Wielikąt w Lubomi to idealne miejsce dla turysty. Grupa stawów zachwyca przyrodą i krajobrazem. Zobaczcie z „lotu ptaka” ZDJĘCIA LUBOMIA. Wielikąt powinien zobaczyć każdy miłośnik przyrody. Ten zespół przyrodniczo-krajobrazowy w gminie Lubomia zachwyca swoimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Położona w pobliżu osady Wielikąt grupa stawów hodowlanych uzyskała status zpr-u decyzją wojewody, wskutek starań min. Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Miejsce to bowiem jest rajem dla dzikiego ptactwa.

📢 Motocykliści z Wodzisławia Śl. pożegnali zimę i zaczęli sezon letni. Była uliczna parada z udziałem ok. 110 maszyn. Zobaczcie ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. Motocykliści związani z WRM MC ch. Poland Wodzisław Śląski w imponującym stylu zakończyli sezon zimowy. Ulicami miasta przejechała parada z udziałem około 110 maszyn, a wszystkich uczestników zlotu było blisko 140! Ostatni uczestnicy wydarzenia opuszczali Clubhouse przy ulicy Kard. Kominka dobrze po północy. 📢 Oto dzielnicowi z Wodzisławia Śląskiego - zobacz ZDJĘCIA. Który policjant przydzielony ma twoją ulicę, osiedle? Sprawdź! Policja w Wodzisławiu Śląskim! Dobrze jest wiedzieć, który dzielnicowy przypisany jest do twojego osiedla, ulicy... Ta informacja jest bardzo ważna i może okazać się niesłychanie pomocna w kryzysowych chwilach. Nie zwlekaj i już teraz sprawdź wykaz ulic z miasta Wodzisławi Śląski.

📢 Oświatowe Centrum Nauki i Techniki w Wodzisławiu Śl. z szansą na ważną nagrodę. Aż 20 tys. zł za nowatorską inicjatywę edukacyjną! WODZISŁAW ŚLĄSKI. Z okazji 550. urodzin Mikołaja Kopernika, przypadających w 2023 roku, Centrum Nauki Kopernik wyróżniło osoby i zespoły, których nowatorskie idee i konsekwentna działalność wnoszą nową jakość do edukacji. Ustanowiono nagrodę Przewroty. Spośród 366 zgłoszeń nadesłanych z całej Polski kapituła wewnętrzna za nowatorskie inicjatywy edukacyjne wyłoniła 10 finalistów. Wśród nich znalazło się Oświatowe Centrum Nauki i Techniki w Wodzisławiu Śląskim. 📢 Miliony złotych na rozbudowę Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śl. Powstanie nowa infrastruktura. Sprawdźcie szczegóły ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. Przed miastem rozbudowa Centrum Przesiadkowego, które od lipca 2019 roku służy mieszkańcom miasta i regionu. Prace obejmą kilka obszarów, m.in. budowę dworca autobusowego i zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Projekt rozbudowy ukierunkowany będzie na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej - autobusowej i kolejowej dla mieszkańców, a także wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Wodzisławia w ramach tworzenia infrastruktury dla zrównoważonego i efektywnego wykorzystania środków transportu.

📢 Wodzisław Śląski. Na kogo zagłosujesz w wyborach na prezydenta w II turze? Kieca czy Szwagrzak? SONDA PREZYDENCKA Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej sondzie prezydenckiej. Przypomnijmy, że do drugiej tury wyborów samorządowych w Wodzisławiu Śląskim przeszli urzędujący prezydent Mieczysław Kieca z Koalicji Obywatelskiej i były szef rady miasta Dezyderiusz Szwagrzak z Prawa i Sprawiedliwości. Wyborcza dogrywka już za kilka dni. Przed drugą turą zachęcamy do udziału w SONDZIE PREZYDENCKIEJ na portalu wodzislawslaski.naszemiasto.pl! 📢 Adam Konkol ma złośliwy nowotwór. Wstrząsające wyznanie muzyka ze Śląska. Lider zespołu Łzy pyta: Ile mi zostało? Adam Konkol ma złośliwy nowotwór. Pochodzący z Rydułtów lubiany muzyk, lider zespołu Łzy i kompozytor wielu przebojów tej grupy zamieścił w swych mediach społecznościowych wstrząsające wyznanie. Napisał, iż zdiagnozowano u niego złośliwego raka płuc, a leczenie z racji innych jego schorzeń, nie będzie łatwe.

📢 II tura wyborów samorządowych w Wodzisławiu. O prezydenturę powalczą Mieczysław Kieca i Dezyderiusz Szwagrzak. Ostateczna rozgrywka! ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów samorządowych w Wodzisławiu Śląskim. Żaden z kandydatów nie uzyskał więcej, niż 50 proc. wszystkich głosów, a więc ci, którzy uzyskali ich najwięcej staną do walki ponownie. Kto zajmie fotel prezydenta Wodzisławia Śl.? Poniżej prezentujemy nazwiska. 📢 Wypadek trzech pojazdów w Rydułtowach. Samochód dachował. Trzy kobiety zostały ranne Wodzisławscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego z udziałem 3 pojazdów, do którego doszło w poniedziałek na ul. Raciborskiej w Rydułtowach. W wyniku tego zdarzenia trzy kobiety odniosły obrażenia ciała i trafiły do szpitala. 📢 Wodzisławską starówkę czeka metamorfoza - WIZUALIZACJE . Swoje oblicze ma zmienić rynek czy ulica ks. Kubsza. Jakie to będą zmiany Starówka w Wodzisławiu Śląskim ma średniowieczny układ niczym ta w Krakowie. Składa się z wielu urokliwych miejsc i zabytkowych obiektów, jest wyjątkowym skarbem, o które bez wątpienia należy dbać. Właśnie dlatego opracowana została „Starówka w nowym wydaniu. Koncepcja zmian w samym sercu Wodzisławia Śląskiego”. Jakie zmiany proponuje się w centrum Wodzisławia?

📢 Wodzisław Śląski. Tłumy w wiosce rycerskiej przy Wieży Romantycznej. W ruch poszły włócznie, łuki czy miecze ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. Tłumy zawitały pod Basztę Rycerską. W niedzielę 14 kwietnia, na inaugurację sezonu rozłożyła się tutaj bowiem wioska rycerska, która przeniosła odwiedzających w fascynujący świat średniowiecza. Na dobry początek alchemik zamieniał wybrane substancje na inne, wyczarowując na oczach ludzi różne kolory. A potem było jeszcze ciekawiej.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.