Prasówka 24.06 Wodzisław Śląski- wydarzenia środy

Polityczne trzęsienie ziemi w Wodzisławiu Śląskim. Prezydent Mieczysław Kieca drugi rok z rzędu nie otrzymał wotum zaufania od radnych Rady Miejskiej. Głosowanie jest odpowiedzią na składany co roku raport o stanie miasta. Decyzja radnych drogę do zorganizowania referendum w sprawie jego odwołania.

64-latek składał propozycje seksualne 14-latkowi z Wodzisławia Śl. Z nastolatkiem kontaktował się telefonicznie, zaprosił go też do pensjonatu. Do spotkania nie doszło, zamiast chłopca do drzwi zapukali... policjanci. Mężczyzna został zatrzymany w Gdyni. Trafił do aresztu.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Lenovo

Cena: 589 zł.

zł. Zobacz oferty

Producent: Samsung

Cena: 999 zł.

zł. Zobacz oferty

Prasówka 24.06 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wypadek w Wodzisławiu Śl. Samochód osobowy uderzył w barierki na ulicy Matuszczyka. Jeden pas w kierunku centrum miasta wyłączony jest z ruchu.