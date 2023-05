Prasówka 25.05.2023 Wodzisław Śląski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego

Prasówka Wodzisław Śląski 25.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Co to za wspaniała historia! Niepełnosprawny 16-latek z Rydułtów Marek Freiwald zdobył złoto, srebro i brąz mistrzostw Europy juniorów do lat 18 w siłowaniu się na ręce (armwrestlingu). Choć od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, pokonał niemal wszystkich zdrowych siłaczy z całego kontynentu. Wywalczył aż trzy medale dla Polski! Jak tego dokonał?