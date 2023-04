Prasówka 26.04 Wodzisław Śląski- wydarzenia wtorku

Dzisiaj (25 kwietnia) późnym popołudniem, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik. Państwowy Instytut Weterynaryjny potwierdził, że w próbkach pobranych do badań od padłego ptactwa w Rezerwacie Łężczok oraz Polderze Buków – Stary Roszków, jest wirus grypy ptaków H5N1.

28 kwietnia w wodzisławskim szpitalu planowane jest oficjalne otwarcie po modernizacji budynku dawnej interny, do którego trafią pacjenci z przenoszonego z Rydułtów oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym - Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego.

Około godziny 11 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie zgłosił, że na terenie placówki ktoś rozpylił nieznaną substancję. Do placówki wezwano policję i pogotowie ratunkowe.

Niepełnosprawny 16-latek z Rydułtów Marek Freiwald zdobył mistrzostwo Polski juniorów do lat 18 w siłowaniu się na ręce (armwrestlingu). Pokonał wszystkich zdrowych rywali i to jeszcze starszych od niego. Zakwalifikował się na mistrzostwa Europy w fińskim Laukaa, które odbędą się od 17 do 21 maja. Teraz zbiera pieniądze na wyjazd i start, bo nie został objęty centralnymi przygotowaniami. Na mistrzostwach chce walczyć o medal dla Polski.