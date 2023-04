Prasówka 27.04.2023 Wodzisław Śląski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego

Prasówka Wodzisław Śląski 27.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zabytkowy gmach z maszyną wyciągową szybu Jan w Pszowie po zamkniętej w 2012 roku kopalni Anna wraca do dawnej świetności. Po wyremontowaniu elewacji, teraz przyszedł czas na wykończenie wnętrz. Odrestaurowano już i odmalowano starą maszynę wyciągową, niemego świadka historii „Anienki”. Do odnowionego budynku zostanie przeniesiona biblioteka i jednostki organizacyjne miasta, a teren wokół niego stanie się dla pszowian miejscem rekreacji, na co ratusz znalazł już nazwę – ParkAny.