Prasówka 28.08.2023 Wodzisław Śląski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego

Strażacy z województwa śląskiego w ciągu ostatniej doby nie mogli narzekać na brak pracy. Od godz. 8.00 26 sierpnia do godz. 6.00 dnia następnego, straż pożarna interweniowała aż 317 razy. Działania były związane przede wszystkim z usuwaniem skutków silnych wiatrów i burz. Na Śląsku doszło do kilku poważniejszych zdarzeń.

Pokazy służb mundurowych, koncert zespołu Arka Noego, zjeżdżalnie, karuzele, animacje dla najmłodszych – to tylko niektóre atrakcje niedzielnego (27 sierpnia) „Wielkiego finału wakacji. Z nami bezpiecznie” na boisku i parkingu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, pod patronatem ministra sprawiedliwości Michała Wosia. Największą frajdę miały dzieciaki, które mogły usiąść za sterami śmigłowca Lasów Państwowych – takie statki powietrzne służą m.in. do gaszenia pożarów.

Ponad 100 osób wzięło udział w trzecim Wodzisławskim Marszu Równości, który w sobotę 26 sierpnia odbył się w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnicy marszu zgromadzili się na wodzisławskim rynku, by kolejno wyruszyć w rundę wokół centrum miasta. Na rynku nie zabrakło jednak przeciwników haseł promowanych przez organizatorów i uczestników wydarzenia.

Dobrzy ludzie robią wszystko, by 10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego wreszcie mogła samodzielnie korzystać z podwórka przed swoim domem. Dziś jest to właściwie niemożliwe, gdyż niepełnosprawna dziewczynka zdana jest na swojego tatę, przy pomocy którego wychodzi na zewnątrz. Samodzielność umożliwi jej specjalna winda, której koszt sięga aż 60 tys. zł. W pomoc włączyła się wodzisławska Akcja Rowerowa, dzięki której dom zostanie przystosowany do jej montażu. Wciąż jednak trwa zbiórka na zakup urządzenia.