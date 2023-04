Prasówka tygodniowa z 16.04.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wodzisław Śląski Nasze Miasto nie tylko w internecie, ale także na papierze! Na wodzisławskich ulicach od poniedziałku (17 kwietnia) spotkacie roznosicieli w charakterystycznych niebieskich koszulkach, od których będzie można otrzymać darmowy egzemplarz naszego wydania papierowego. Co się w nim znajduje i gdzie można go znaleźć? Odpowiedzi w tekście.

Muzeum w Wodzisławiu Śl. ma to szczęście, że mieści się w zabytkowym pałacu Dietrichtesinów przy jednej z głównych ulic Ks. Kubsza. Oznacza to świetną lokalizację i dużą powierzchnię wystawienniczą w zabytkowym otoczeniu. Wspaniale odrestaurowany budynek sukcesywnie wzbogaca się o nowe eksponaty, a nawet wystawy, o czym opowiedział nam dyrektor Sławomir Kulpa.

Kryminalny Komisariatu Policji w Gorzycach ustalił sprawcę kradzieży drewna. 28-latek usłyszał zarzut, o jego losie zdecyduje niebawem sąd. Drewno trafiło do właściciela, który zakupił je od Lasów Państwowych, a następnie pociął, przygotował do wywózki, jednak nie zdążył zabrać, ponieważ ktoś okazał się szybszy.

30-letni wodzisławianin miał wysyłać pornografię i zachęcać do innych czynności seksualnych 14-latkę. Dziewczyna okazała się dorosłym mężczyzną, o czym podejrzany przekonał się 10 kwietnia na ulicy Brackiej w Wodzisławiu podczas obywatelskiego ujęcia, którego dokonał przedstawiciel Fundacji Strażnica Dziecięcych Marzeń i nagrał rozmowę z tym człowiekiem. Zatrzymany usłyszał zarzut, do którego się przyznał.

W Wodzisławiu Śląskim w dwóch lokalizacjach działa nowoczesne Centrum Zdrowia Psychicznego AL-MED. Jest czynne przez całą dobę. Z pomocy CZP mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne. Również członkowie rodzin, a także bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Sukienki plus size to idealny wybór na wiosnę dla pań o nieco krąglejszych kształtach. Polskie celebrytki pokochały i często noszą w szczególności jeden z krojów, który jest uniwersalny, sprawdzi się do różnych okryć wierzchnich i przy wielu typach sylwetki. Często ma go na sobie choćby Magda Gessler, a widywana jest w nim również Joanna Liszowska czy Dominika Gwit. Co to takiego?