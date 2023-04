Prasówka tygodniowa z 23.04.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.04 a 22.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Złoto i srebro dla fryzjerek z Wodzisławia na mistrzostwach Polski. Oto nagrodzone, spektakularne fryzury”?

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 23.04.2023. 16.04 - 22.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Złoto i srebro dla fryzjerek z Wodzisławia na mistrzostwach Polski. Oto nagrodzone, spektakularne fryzury Ależ to wspaniały sukces fryzjerek z Wodzisławia Śląskiego. Emilia Marchewka, uczennica w salonie Fantazja zdobyła złoty i srebrny medal na 29. Otwartych Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego 2023. Do konkursu przygotowała niezwykle uzdolnioną dziewczynę Iwona Witaszak. Panie zaprezentowały w Poznaniu fryzury: fale Hollywood i ślubną z długimi włosami. 📢 47-latek z Wodzisławia rozpowszechniał pornografię dziecięcą. Nie spodziewał się wizyty policjantów. Grozi mu nawet 12 lat więzienia Nawet 12 lat więzienia może grozić 47-latkowi z Wodzisławia Śląskiego. Mężczyzna posiadał w celu rozpowszechnienia blisko 80 tysięcy plików z dziecięcą pornografią. Część z nich rozesłał za pomocą komunikatora internetowego. Sprawca został zatrzymany przez kryminalnych z... komendy miejskiej w Lublinie, której funkcjonariusze natrafili w internecie na to przestępstwo. 47-latek usłyszał już zarzuty i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu.

📢 Zarządca parkingów w Rybniku, Wodzisławiu, Jastrzębiu i Żorach miał łamać prawa konsumentów! UOKiK nałożył grzywnę na APCOA Parking Polska Grzywną w wysokości ponad 820 tysięcy złotych została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta firma APCOA Parking Polska. To operator parkingów m.in. w rybnickim Focusie i Plazie, wodzisławskiej Karuzeli, ale też pod marketami w Jastrzębiu i Żorach. Zdaniem UOKiK przedsiębiorstwo łamało prawa konsumentów. Tymczasem, APCOA Parking Polska przekonuje, że: "w wyniku stosowanych praktyk konsumenci nie ponieśli szkody".

Tygodniowa prasówka 23.04.2023: 16.04-22.04.2023 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koło Turystyki Rowerowej Gminy Godów rajdem uczciło 15. urodziny. Całą trasę przejechało blisko 100 cyklistów. Zobaczcie ZDJĘCIA Koło Turystyki Rowerowej Gminy Godów uroczyście otwarło sezon rajdem pod nazwą "Olza - rzeka, która łączy". Uroczystego, bo w tym roku zbiegło się ono z jubileuszem 15-lecia KTR-u. W imprezie wzięło udział prawie 100 miłośników rowerowych wojaży.

📢 Potrzeba pół miliona na remont ginekologii i neonatologii Szpitala w Wodzisławiu. Oddziały nie spełniają wymogów. Głosowanie już za parę dni Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozpatrzył pozytywnie wniosek dyrekcji Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim i postanowił wystąpić do rady powiatu o zgodę na przekazanie powiatowym szpitalom 550 tys. zł dotacji. Samorządowcy zajmą się sprawą na najbliższej sesji, w czwartek 27 kwietnia.

📢 Układasz chodnik? Możesz go zrobić z kostki z Placu Olimpijczyków w Radlinie. W mieście walczą z betonozą i sprzedają używaną kostkę Ten remont zaplanowany został w ramach walki z betonozą. Mowa o planowanej przebudowie reprezentacyjnego placu w Radlinie - Placu Radlińskich Olimpijczyków. To miejsce już wkrótce się zmieni, ale zanim to nastąpi urzędnicy stwierdzili, że skoro pozbywają się wszechobecnej w tym miejscu kostki brukowej... to wykorzystają ją gdzieś ponownie. I tak zaproponowali mieszkańcom: kupcie sobie kostkę z placu i ułóżcie z niej chodnik na swojej posesji.

📢 Koszmar w Wodzisławiu Śląskim. Trzy skrajnie zaniedbane psy odebrane z jednego z domów. Trwa walka o życie psa w najcięższym stanie Koszmar w Wodzisławiu Śląskim. Trzy skrajnie zaniedbane psy zostały odebrane z jednego z domów w Wodzisławiu Śląskim. Na miejscu interweniowała policja oraz wolontariusze rybnickiego Pet Patrolu. Stan jednego z psów jest bardzo ciężki, jest wychudzony, weterynarze robią co mogą, by go uratować. Kolejny z psów był przetrzymywany w małym pomieszczeniu w piwnicy, bez dostępu do światła i wody. 40-letnia właścicielka zwierząt usłyszy zarzut znęcania się nad swoimi zwierzętami, grożą jej 3 lata więzienia. 📢 Ale wstyd w Wodzisławiu Śląskim! Skandalicznie zaparkowali - zobacz to! Oto galeria "miszczów parkowania" z naszego miasta Z problemem nieprawidłowego parkowania mamy do czynienia na co dzień w naszych miastach, do których należy także Wodzisław Śląski. Jak wskazuje straż miejska, niemal każdego dnia napływają kolejne zgłoszenia od mieszkańców, którzy informują o samochodach pozostawionych w nieodpowiednich miejscach albo w niewłaściwy sposób. Najczęściej zgłaszający zwracają uwagę na utrudnione poruszanie się po chodnikach, ścieżkach rowerowych, zastawione bramy czy wjazdy do garaży. Szczególnie bulwersuje pozostawianie pojazdu na miejscu oznaczonym kopertą, z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

📢 Poznaliśmy laureatów ogólnopolskiej Lodówy w Wodzisławiu. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Uczestnicy zaimponowali wiedzą ZDJĘCIA 38 uczniów z ośmiu szkół wzięło udział w I Ogólnopolskim Konkursie "Lodówa" organizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Uczniowie kształcący się na kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji najpierw mierzyli się z pytaniami testowymi, a później pięć najlepszych dwuosobowych zespołów rozwiązywało zadania praktyczne. 📢 Pszów buduje nowy PSZOK. Ma być wygodniej, bezpieczniej i bez ograniczeń jakościowych. Na jakim etapie jest ta ważna inwestycja? Będzie wygodniej, bezpieczniej i bez ograniczeń jakościowych. W Pszowie powstaje nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK. Punkt będzie spełniał aktualnie obowiązujące wymogi prawne i jednocześnie stanie się bardziej dostępny dla mieszkańców.

📢 Które Panie z Wodzisławia i okolic wygrają? Ostatni dzień głosowania! Oto matki, córki i kobiety dojrzałe. Które powalczą o auto w finale? Które kobiety z Wodzisławia wygrają? Przed nami ostatni już dzień głosowania w plebiscycie KOBIECA TWRAZ ROKU 2023 z POW. WODZISŁAWSKIEGO! Plebiscyt zakończy się od godz. 22:00 w środę 19 kwietnia. Wybieramy panie w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Głównymi nagrodami w finale ogólnopolskim akcji będą samochody - trzy Toyoty Aygo X! Zobacz kandydatki.

📢 Bardzo droga jazda rowerzystki w Gorzycach. Miała problem z utrzymaniem prostego toru. Widząc tę cyklistkę, policjanci nie mieli wątpliwości 2.5 tysiąca złotych mandatu dostała 49-letnia rowerzystka, która wpadła w ręce policjantów z komisariatu w Gorzycach podczas kontroli drogowej. Kobieta miała spore trudności z jazdą prostym torem. Badanie alkomatem szybko wyjaśniło powód takiej jazdy. 📢 Najnowsze oferty pracy w w Wodzisławiu i okolicy. Na tych stanowiskach otrzymasz najwyższe wynagrodzenie. Sprawdź, gdzie zarobisz najwięcej! Aktualne oferty pracy w Wodzisławiu Śląskim i okolicy zamieszczane są na bieżąco w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez pracowników powiatowych urzędów, którzy otrzymują informacje o wolnych etatach od lokalnych pracodawców. Podobnie, jak na innych portalach ogłoszeniowych można tam znaleźć wiele propozycji, zawierających charakterystykę miejsca pracy oraz wyszczególnione warunki zatrudnienia. Wśród ogłoszeń, dotyczących wolnych stanowisk, w Centralnej Bazie Ofert Pracy można znaleźć również propozycje, które uwzględniają wysokie miesięczne stawki. Jak można zauważyć, prezentowane w Centralnej Bazie Ofert Pracy propozycje mogą być dla zainteresowanych osób całkiem atrakcyjne – nie tylko w wymiarze finansowym, ale również w zakresie innych założeń, proponowanych przez pracodawców. Sprawdź, gdzie w Wodzisławiu Śląskim i okolicy zarobisz najwięcej!

📢 Wiosenny Park Miejski zwany Zamkowym w Wodzisławiu. W tle słynny Pałac Dietrichsteinów i młoda para złapana w naszym obiektywie WIDEO Mamy to! Na Śląsk wreszcie dotarła wiosna, choć jeszcze nie w pełnej okazałości. Wybraliśmy się z obiektywem do Parku Miejskiego (Zamkowego) w sercu Wodzisławia Śląskiego, by sprawdzić jej oznaki w terenie. Mieliśmy też szczęście spotkać młodą parę przemierzającą parkową aleję od zabytkowego Pałacu Dietrichsteinów, od którego miejsce to wzięło nazwę.

