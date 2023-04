Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Świąteczne kartki wielkanocne 2023 z życzeniami! Dziś jest najlepszy na to czas. Wszak Niedziela Zmartwychwstania jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Kościoła katolickiego. W tym dniu Chrystus zwyciężył nad śmiercią i grzechem, przynosząc ludziom szansę na zbawienie. Przygotowaliśmy dla Was cały zestaw kartek na Wielkanoc 2023, do pobrania za darmo. Wyślij je przez Facebooka, WhatAppa, czy Messengera! Sprawdź kartki na Wielkanoc 2023. Kliknij "ZOBACZ GALERIĘ" i pobierz za darmo.

Po raz kolejny przygotowując się do Wielkanocy, prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca zaprosił mieszkańców do udziału w konkursie na najpiękniejszą pisankę. Poznaliśmy zwycięzców. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czwartek 6 kwietnia w Pałacu Dietrichsteinów. Wcześniej Kinga Kłosińska z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim opowiedziała o Wielkanocy w Europie - podobieństwach i różnicach.

W środę (5 kwietnia) i we wtorek doszło do dwóch groźnych zdarzeń drogowych. Na ulicy Bema volkswagen uderzył w prawidłowo jadącego mercedesa, a na Obywatelskiej kierująca fiatem uderzyła w tył renaulta. Nikt nie jest poważnie poszkodowany, natomiast samochody są mocno uszkodzone.

Do zdarzenia doszło w czwartek (6 kwietnia) o godzinie 2.32 w rejonie fedrowania Ruchu Rydułtowy KWK ROW. Wstrząs miał miejsce na głębokości 1150 metrów. Na powierzchnię wycofano załogę, która wróciła do pracy już po godzinie. Tąpnięcie mocno odczuli mieszkańcy Rydułtów, Rybnika oraz innych miejscowości.

Policjant z jastrzębskiej drogówki w czasie wolnym od służby zatrzymał w Połomi nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna wjechał renaultem na parking przy sklepie. Stróż prawa kazał mu wyjąć ze stacyjki kluczyk. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie promil.

Ks. Mateusz Tomanek zmarł 5 kwietnia. Pochodził ze Szczejkowic (pow. rybnicki), a ostatnio posługiwał w ośrodku rekolekcyjnym w Kokoszycach (Wodzisław Śląski).

We wtorek 4 kwietnia doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Wodzisławiu Śląskim. W jego wyniku poszkodowana została 90-letnia kobieta, która obecnie przebywa w szpitalu. Ogień zajął znaczną część budynku, która teraz nadaje się do rozbiórki. Czy starsza pani będzie miała do czego wracać?