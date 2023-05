Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Maturzyści z I LO w Wodzisławiu odebrali świadectwa szkolne. Co to była za piękna gala. Najlepsi zostali nagrodzeni. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Przegląd kwietnia 2023 w Wodzisławiu Śląskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Maturzyści z I LO w Wodzisławiu odebrali świadectwa szkolne. Co to była za piękna gala. Najlepsi zostali nagrodzeni. Zobaczcie ZDJĘCIA Maturzyści w całej Polsce już 4 maja przystąpią do egzaminu dojrzałości. W czwartek 28 kwietnia, czwartoklasiści wodzisławskich szkół ponadpodstawowych odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Z tej okazji odwiedziliśmy I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. Uroczystość zorganizowano w wypełnionej młodzieżą oraz zaproszonymi gośćmi auli. 📢 Otwarcie nowej interny Szpitala w Wodzisławiu. Budynek jest świetnie wyposażony. Pacjenci będą się tu leczyli w komforcie ZDJĘCIA 1 maja, pierwszych pacjentów przyjmie zmodernizowana interna Szpitala w Wodzisławiu. Na oddział trafią pacjenci z przenoszonego z Rydułtów oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym - Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego. Inwestycja kosztowała blisko 7 mln zł, z czego 5 mln zł powiat wodzisławski pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałą kwotę wyłożył ze swojego budżetu. W piątek 28 kwietnia, oddział został oficjalnie otwarty, a na uroczystość przyjechał z Katowic, wicewojewoda Robert Magdziarz.

📢 W Żorach otwarto nowy sklep ALDI - zobacz zdjęcia. Można było skorzystać z promocji i rabatów ZAKUPY. W środę 26 kwietnia, o godzinie 6:00 otworzył się kolejny sklep ALDI w Żorach, który znajduje się przy Alei Armii Krajowej 29. Z godziny na godzinę przychodzi coraz więcej klientów. Bo w tym szczególnym dniu sieć wprowadziła specjalne promocje sięgające nawet do 50 procent. Nowy sklep Aldi zatrudnił kilkunastu pracowników, głównie mieszkańców Żor.

Prasówka maj Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Wodzisławia Śląskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Za nami 29. Memoriał Margicioka i Hałaczka w Rydułtowach. Wokół Machnikowca biegały sztafety. Młodzi sportowcy nie odpuszczali! ZDJĘCIA To były wspaniałe zawody! W czwartek (27 kwietnia), na terenie Machnikowca w Rydułtowach rozegrano 29. Memoriał Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka – harcmistrzów i poruczników Armii Krajowej. Zawody połączono z obchodami trzech świąt: Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi i 102. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Stąd rywalizacja toczyła się na tle biało-czerwonych barw i jak co roku przy udziale umundurowanych harcerzy.

📢 Skrzacie pieczątki w Wodzisławiu. Spaceruj po mieście i rób fotografie. A potem udaj się do punktu informacji turystycznej Miasto Wodzisław Śląski zachęca mieszkańców i turystów do zbierania pieczęci ze skrzatami, które rozgościły się w na starówce. Wystarczy zrobić dziewięć fotografii (domu, sypialni, kopalni, pizzerii, farmy, Cechu Rzemieślników, szkoły, salonu, piekarni) i pójść do punktu informacji turystycznej przy ul. Styczyńskiego 2 po pieczątki. 📢 McDonald's w Rydułtowach - zobacz zdjęcia. Prace postępują błyskawicznie, budynek już stoi Błyskawicznie postępują roboty przy budowie pierwszego w Rydułtowach McDonalds’a. Budynek już stoi, trwają prace zarówno na zewnątrz budynku, jak i w środku. 📢 Niepełnosprawny 16-latek z Rydułtów mistrzem Polski w armwrestlingu! Teraz zbiera pieniądze na start w mistrzostwach Europy Niepełnosprawny 16-latek Marek Freiwald zdobył mistrzostwo Polski juniorów do lat 18 w siłowaniu się na ręce (armwrestlingu). Pokonał wszystkich zdrowych rywali i to jeszcze starszych od niego. Zakwalifikował się na mistrzostwa Europy w fińskim Laukaa, które odbędą się od 17 do 21 maja. Teraz zbiera pieniądze na wyjazd i start, bo nie został objęty centralnymi przygotowaniami. Na mistrzostwach chce walczyć o medal dla Polski.

📢 Wysoko zjadliwa ptasia grypa w Śląskiem -strefy objęte zakażeniem! Zebrano ponad tysiąc martwych ptaków... Zakazy i nakazy! PTASIA GRYPA. We wtorek 25 kwietnia wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie kilku powiatów w woj. śląskim! Państwowy Instytut Weterynaryjny potwierdził, że w próbkach pobranych do badań od padłego ptactwa w Rezerwacie Łężczok oraz Polderze Buków – Stary Roszków, jest wirus grypy ptaków H5N1. Sprawdź zakazy i nakazy...

📢 Szyb Jan wizytówką Pszowa. Trwa remont zabytkowego obiektu, którego sercem jest maszyna wyciągowa. Co udało się już zrfobić? WIDEO Zabytkowy gmach z maszyną wyciągową szybu Jan w Pszowie po zamkniętej w 2012 roku kopalni Anna wraca do dawnej świetności. Po wyremontowaniu elewacji, teraz przyszedł czas na wykończenie wnętrz. Odrestaurowano już i odmalowano starą maszynę wyciągową, niemego świadka historii „Anienki”. Do odnowionego budynku zostanie przeniesiona biblioteka i jednostki organizacyjne miasta, a teren wokół niego stanie się dla pszowian miejscem rekreacji, na co ratusz znalazł już nazwę – ParkAny.

📢 Ptasia grypa. Jest rozporządzenie wojewody. Oprócz powiatów raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik dotyczy także wodzisławskiego! Dzisiaj (25 kwietnia) późnym popołudniem, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik. Państwowy Instytut Weterynaryjny potwierdził, że w próbkach pobranych do badań od padłego ptactwa w Rezerwacie Łężczok oraz Polderze Buków – Stary Roszków, jest wirus grypy ptaków H5N1. 📢 Interna w Wodzisławiu po remoncie przyjmie pierwszych pacjentów. Za trzy dni oficjalne otwarcie. Chorzy będą mieli tu dużo lepiej ZDJĘCIA 28 kwietnia w wodzisławskim szpitalu planowane jest oficjalne otwarcie po modernizacji budynku dawnej interny, do którego trafią pacjenci z przenoszonego z Rydułtów oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym - Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego.

📢 W Wodzisławiu rusza odstrzał redukcyjny dzików. Dorosłe osobniki zapuszczają się aż na starówkę. Stanowią zagrożenie dla ludzi ZDJĘCIA Na dniach ruszy odstrzał redukcyjny dzików w Wodzisławiu Śląskim. Zwierzęta te bardzo rozmnożyły się w okolicznych lasach i podchodzą do ludzkich siedzib. Dorosłe osobniki zapuszczają się aż na starówkę, co niepokoi mieszkańców. Zwierzęta wchodzą do śmietników w poszukiwaniu smakowitej kęsków. Mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Odstrzałem 40 dzików zajmie się Koło Łowieckie Róg z Łazisk.

📢 Pszów rewitalizuje tereny po byłej KWK Anna. Co z szybem Chrobry I? O ambitnych planach opowiedział nam wiceburmistrz Piotr Kowol ZDJĘCIA Miasto Pszów chce zrewitalizować cały obszar po zamkniętej kopalni Anna i ma na to nazwę - ParkAny. Na finiszu są prace związane z przebudową budynku szybu Jan, w którym będzie biblioteka miejska. W drugim etapie ma być rewitalizowany zabytkowy budynek szybu Chrobry I z maszynami wyciągowymi. Miasto zamierza pozyskać na to fundusze zewnętrzne, bardzo wstępny koszt oszacowano na około 20 mln zł

📢 Multi przestępca złapany w Wodzisławiu! Sąd zgodził się na półroczny areszt tymczasowy dla 24-latka. Mężczyzna w końcu trafił za kratki Zatrzymany do kontroli drogowej w Wodzisławiu Śląskim kierujący audi miał jak się okazało, całkiem sporo na sumieniu. Był pod wpływem narkotyków i przy sobie miał substancje odurzające. Ponadto był poszukiwany. 24-latek trafił za kratki na najbliższe pół roku. Teraz grożą mu dodatkowo trzy lata więzienia. 📢 Czy miasto Radlin zablokuje budowę stacji paliw? Jeśli tak, inwestor będzie mógł wystąpić o odszkodowanie. Wkrótce zapadną decyzje W Radlinie nie milkną echa marcowej sesji rady miasta, na której przyjęto uchwałę mającą pomóc w zablokowaniu planowanej budowy stacji paliw w ścisłym centrum. Za głosowało pięciu rajców, 10 wstrzymało się od głosu. W Radlinie są zagorzali przeciwnicy inwestycji, jak i zwolennicy, którzy chętnie tankowaliby paliwo w nowym obiekcie przy ulicy Korfantego. Inwestor – przedsiębiorca z Wodzisławia Śląskiego publicznie zapowiedział, że w razie skutecznego zablokowania przez magistrat budowy, wystąpi o odszkodowanie. Próbowaliśmy skontaktować się z nim, aby wypowiedział się w tej sprawie szerzej, ale usłyszeliśmy, że nie będzie rozmawiał z dziennikarzami, bo już wszystko powiedział to co miał do powiedzenia lokalnej stacji radiowej.

📢 Szok! 45-latek wtargnął do domu w Syryni. Zjadł i się wykapał. Kiedy zobaczył zaskoczonego domownika, wyciągnął nóż! Mundurowi z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali mężczyznę, który wtargnął do obcego domu w Syryni. Przed przyjazdem mundurowych gospodarz budynku próbował zatrzymać intruza, jednak ten zagroził mu nożem i uciekł. 45-latek najbliższe miesiące spędzi w areszcie, grożą mu trzy lata więzienia. 📢 Miasto Wodzisław Śląski wystawiło na sprzedaż mieszkanie. To lokum dwupokojowe w samym centrum. W maju będzie przetarg Miasto Wodzisław Śląski wystawiło na sprzedaż mieszkanie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 26/14 o łącznym metrażu 37,07 m 2. Znajduje się na czwartym piętrze wielomieszkaniowego budynku w samym centrum miasta. W pobliżu znajduje się Publiczne Przedszkole nr 6, Liceum Ogólnokształcące nr 2, sklepy spożywcze oraz Dworzec Kolejowy.

📢 GKS Naprzód Rydułtowy skończył 100 lat! Huczne obchody zgromadziły tłumy. Były odznaczenia dla ludzi sportu i rodzinny festyn WIDEO ZDJĘCIA Wspaniały jubileusz 100-lecia obchodzi Górniczy Klub Sportowy Naprzód Rydułtowy. Przez lata reprezentowało go wielu świetnych zawodników i zawodniczek. Prym wiodła sekcja piłki nożnej. Spore sukcesy odnosili także: lekkoatleci, tenisiści ziemni i stołowi, ciężarowcy, szachiści oraz gimnastycy artystyczni. Jubileuszowe uroczystości zorganizowano w sobotę (22 kwietnia 2023 r.) na Stadionie Miejskim. Były odznaczenia dla sportowców, trenerów, działaczy, a mieszkańcy i goście bawili się na festynie z mnóstwem atrakcji. Zobacz ZDJĘCIA! 📢 Złoto i srebro dla fryzjerek z Wodzisławia na mistrzostwach Polski. Oto nagrodzone, spektakularne fryzury WIDEO, ZDJĘCIA Ależ to wspaniały sukces fryzjerek z Wodzisławia Śląskiego. Emilia Marchewka, uczennica w salonie Fantazja zdobyła złoty i srebrny medal na 29. Otwartych Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego 2023. Do konkursu przygotowała niezwykle uzdolnioną dziewczynę Iwona Witaszak. Panie zaprezentowały w Poznaniu fryzury: fale Hollywood i ślubną z długimi włosami.

📢 Co to był za dzień otwarty! Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach na medal. Było ciekawie, wesoło, ale z klasą WIDEO Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach, zwany Skalną, zorganizował dzień otwarty dla ośmioklasistów, którzy zastanawiają się, gdzie kontynuować naukę. Jeśli ktoś z nich odwiedził dzisiaj (20 kwietnia) placówkę, nie mógł czuć się rozczarowany. Nauczyciele z panią dyrektor Mirelą Szymczak zrobili wszystko, aby szkołę zaprezentować z jak najlepszej strony. Młodzież mówi, że tak fajnie jest tam przez cały czas.