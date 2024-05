Prasówka z kwietnia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kto wyglądał najpiękniej na imprezie klubowej na Śląsku? Zobacz zdjęcia! Gorący weekend w katowickiej Pomarańczy”?

Przegląd kwietnia 2024 w Wodzisławiu Śląskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kto wyglądał najpiękniej na imprezie klubowej na Śląsku? Zobacz zdjęcia! Gorący weekend w katowickiej Pomarańczy Katowice. Wyglądały najpiękniej! Kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w pierwszy weekend kwietnia, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań... 📢 Wyniki głosowania w II turze na wójta w gm. Marklowice w wyborach 2024 II tura wyborów samorządowych za nami. PKW przedstawiła oficjalne wyniki. Wiemy, jak głosowali mieszkańcy i jak rozłożyły się głosy. Sprawdź, kto w obecnej kadencji będzie sprawował urząd wójta gm. Marklowice. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki.

📢 Oto wyniki głosowania w II turze na prezydenta w Wodzisławiu Śląskim w wyborach samorządowych 2024 Wiemy, kto obejmie fotel prezydenta Wodzisławia Śląskiego. PKW podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje. Zobacz, ile głosów uzyskali kandydaci, którzy zmierzyli się w wyborczej dogrywce.

Prasówka maj Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Wodzisławia Śląskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wodzisławski Miraż z medalami Mistrzostw Polski w Łańcucie. Występy formacji tanecznych zachwyciły publiczność. Zobaczcie ZDJĘCIA Zespół taneczny Miraż działający w Wodzisławskim Centrum Kultury w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA przywiózł cztery medale Mistrzostw Polski IDO Show Dance, które odbyły się 26-28 kwietnia w Łańcucie. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza Polski przypadł w udziale formacji Mistrzostwa Świata w Chińczyka. Złoty medal zdobyła miniformacja „Pieski” w kategorii rising stars (debiuty).

📢 Na autostradzie A1 spalił się samochód! Zdarzenie miało miejsce na wodzisławskim odcinku trasy W poniedziałek 29 kwietnia, doszło do pożaru osobówki na autostradzie A1 w kierunku Gorzyczek. Zdarzenie miało miejsce na wodzisławskim odcinku trasy. Osobowe suzuki zostało doszczętnie zniszczone, wskutek samozapłonu. Jak informuje policja autostradowa, zdarzenie zakwalifikowano do kolizji. Nikt na szczęście nie ucierpiał. 📢 Tragiczny wypadek motocyklisty w Wodzisławiu Śląskim. 25-latek nie żyje. Do zdarzenia doszło na ul. Czarneckiego Wodzisław Śląski. 29 kwietnia w godzinach popołudniowych na ul. Czarneckiego doszło do wypadku. Jak poinformowali śląscy policjanci wstępne ustalenia wskazują, że 25-letni kierujący jednośladem z nieustalonych dotąd przyczyn wypadł z drogi i uderzył w betonowy przepust. Niestety, nie udało się uratować życia motocyklisty. 📢 Krztusiec w woj. śląskim - to groźna choroba! Jest coraz więcej przypadków w naszym regionie. W Czechach trzy osoby zmarły, w tym niemowlę UWAGA! W Europie od kilku miesięcy BARDZO wzrasta liczba zachorowań na krztusiec, zwany też "czarnym kaszlem". To jedna z najbardziej zaraźliwych chorób. W wielu państwach europejskich choruje tysiące ludzi! W Czechach i Bułgarii są już przypadki śmiertelne! Również w woj. śląskim znacząca wzrósł wskaźnik zachorowań! Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, a dla niemowląt może być śmiertelna. Sprawdź objawy i w których z naszych miast, zachorowań na krztusiec jest najwięcej.

📢 270 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim ma odwołane zajęcia. W placówce doszło do awarii centralnego ogrzewania Przez dwa dni - 24 i 25 kwietnia - żadnych szkolnych zajęć nie mają uczniowie wodzisławskiej Szkoły Podstawowej nr 10. Placówka zmaga się z awarią centralnego ogrzewania. To jest już jednak naprawiane. - Problem już jest rozwiązywany i będzie rozwiązany - zapewnia Grzegorz Korzeń, dyrektor "dziesiątki" w Wodzisławiu Śląskim.

📢 NAJWIĘKSI farciarze w II turze - wybory 2024 w woj. śląskim! Ale mieli szczęście, zadecydowało czasami kilka głosów... WYBORY samorządowe 2024. Powiedzenie "Twój głos nic nie zmieni" w tych przypadkach absolutnie nie miało racji bytu. Przedstawiamy szczęśliwą dwudziestkę! Oni zostali prezydentami, burmistrzami, wójtami w woj. śląskim w II turze... wygrywając niejednokrotnie o włos! Zadecydowały pojedyncze głosy!

📢 Reanimacja na drodze w Rydułtowach. Lądował śmigłowiec na ul. Raciborskiej obok galerii handlowej - ZDJĘCIA Zakończyła się akcja ratunkowa w Rydułtowach, w powiecie wodzisławskim, gdzie doszło do zatrzymania krążenia u jednego z uczestników ruchu drogowego. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomocy mężczyźnie udzielały policjantki z Wodzisławia Śląskiego, które zauważyły niepokojące zdarzenie. 📢 Aż 17 godzin bez prądu! W tych miejscowościach w woj. śląskim wyłączą prąd - LISTA. Przerwy w kilku przypadkach będą BARDZO długie! KOMUNIKAT. Od 22 do 26 kwietnia 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 17. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin! 📢 Wodzisławska Komunikacja Autobusowa poszerza tabor. Na ulice powiatu właśnie wjechało Iveco. Wkrótce dołączą cztery kolejne ZDJĘCIA W poniedziałek 22 kwietnia, do taboru Wodzisławskiej Komunikacji Autobusowej oficjalnie włączony został kolejny nowoczesny autobus. To Iveco Crossway LowEntry wart 1,2 mln zł. To jednak dopiero początek wzmacniania zasobów powiatowej komunikacji. Już wkrótce na drogi powiatu mają wyjechać kolejne cztery nowe autobusy: dwa o napędzie elektrycznym i dwa hybrydowe, a w perspektywie są kolejne.

📢 Mieczysław Kieca: mamy wielką szansę odbudować wodzisławski samorząd. Deklaracja prezydenta Wodzisławia Śl. ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI - Wczoraj otrzymałem od Was, Drodzy Państwo, wielki mandat zaufania. Zatrudniliście mnie jako prezydenta miasta na kolejną kadencję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by solidną pracą, doświadczeniem, wszystkimi umiejętnościami przyczynić się do rozwoju naszego miasta i ulepszania jakości Waszego życia w nim – zapowiada Mieczysław Kieca (KWW Nasz Wodzisław), który rządzi Wodzisławiem Śląskim niezmiennie od 2006 roku. W II turze otrzymał 55,38 proc. głosów. 📢 Wybory 2024 Wodzisław Śląski - WYNIKI oficjalnie. Wygrywa Mieczysław Kieca z wynikiem 55,38 proc. Znamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych w Wodzisławiu Śląskim. W drugiej turze wygrał urzędujący prezydent Mieczysław Kieca, uzyskał 55,38 procent głosów. Pokonał Dezyderiusza Szwagrzaka! 📢 TOP 10 szlaków rowerowych w Wodzisławiu Śl. i okolicy. Mają różny stopień trudności i swój klimat. Gdzie warto pojechać w weekend? ZDJĘCIA Subregion zachodni województwa śląskiego oferuje wiele ciekawych tras rowerowych dla amatorów i profesjonalistów. Niezależnie od preferencji i poziomu zaawansowania, każdy miłośnik jazdy na rowerze znajdzie na ziemi rybnickiej, wodzisławskiej, żorskiej i raciborskiej coś dla siebie. Zobaczcie TOP 10 szlaków rowerowych. Trasy te prowadzą przez piękne, malownicze przestrzenie naszego regionu. Zachwycają przyrodą i krajobrazem.

📢 TOP 20 zamków i pałaców: Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie-Zdrój, Żory. Poznaj tajemnice tych zachwycających zabytków. Zobacz ZDJĘCIA Okolice Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza czy Żor to świetne miejsce dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Odrestaurowane zamki i pałace zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, że w jednym z nich przebywał i tworzył Franciszek Liszt, a w innym funkcjonowało Muzeum Horroru?

📢 W pogórniczej sztolni powstanie strzelnica. Rydułtowy dostaną nowoczesny obiekt w historycznym otoczeniu. Roboty już trwają! ZDJĘCIA RYDUŁTOWY. Do końca tego roku ma potrwać przebudowa nieczynnej sztolni ćwiczebnej na strzelnicę. Roboty idą pełną parą. Powstanie profesjonalny, czterotorowy obiekt na broń palną. Wartość zadania wyniesie 3,6 mln zł, na co miasto pozyskało pieniądze z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich. Kto będzie mógł korzystać z rydułtowskiej strzelnicy.

📢 Ulica do centrum przesiadkowego w Rydułtowach już z nazwą. Wybrali ją sami mieszkańcy. Były propozycje, które mogły zaskoczyć ZDJĘCIA RYDUŁTOWY Ulica Kolejowa. Tak nazwano drogę do powstającego centrum przesiadkowego. Miasto ogłosiło konkurs, na który wpłynęło 18 propozycji, a wygrała Wiktoria Kopka ze swoją ulicą Kolejową. Nazwa nawiązuje do funkcji tego miejsca. Na centrum przesiadkowe przeznaczono bowiem teren starego dworca kolejowego. Z Funduszy Norweskich zagospodarowano już otoczenie zaplanowanego nowego budynku. Miasto chce go postawić dzięki unijnej dotacji. 📢 Internauci w Śląskiem zagłosowali - oto WYNIKI sond prezydenckich! Kto wygrał w Zabrzu, Gliwicach, Będzinie, Zawierciu, Rybniku, Bielsku... Przez kilka dni na portalu naszemiasto.pl zbieraliśmy głosy internautów w sondach wyborczych przed drugą turą wyborów samorządowych. Kto wygrał głosowanie w poszczególnych miastach? Sondy uruchomiliśmy w: Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim, Zawierciu, Będzinie, Tychach, Zabrzu, Bielsku-Białej, Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Gliwicach.

📢 Droga Główna Południowa połączy Wodzisław Śl. z Jastrzębiem i autostradą A1. Rusza przetarg! WODZISŁAW ŚLĄSKI. Na dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który do końca roku będzie gotową dokumentacją dla marszałka województwa śląskiego do rozpoczęcia budowy wodzisławskiego odcinka Drogi Głównej Południowej. trasa połączy Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, Godów, Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice ze zjazdem autostrady A1 w Mszanie. Do tej pory zbudowano odcinek jastrzębski aż do Pawłowic.

