Prasówka z maja 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

Przegląd maja 2023 w Wodzisławiu Śląskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Wiosenny Wodzisław Śląski. Jest coraz ładniejszy. To zasługa służb komunalnych, które sadzą na skwerach kwiaty Zobaczcie ZDJĘCIA Po szarzyźnie przedwiośnia w Wodzisławiu Śląskim nie ma już śladu. W teren ruszyły Służby Komunalne Miasta. Zatrudnione w zakładzie panie sadzą na klombach i skwerach przepiękne rośliny, w tym wiele kwiatów. Wodzisławska starówka staje się kolorowa. Jak informują SKM, w tegoroczną wiosnę zostanie wysadzonych ponad osiem tysięcy sztuk różnych roślin.

📢 102-latek w Radlinie. Feliks Hetman jest najstarszym mężczyzną w tym mieście. Poznajcie matuzalema z Radlina Feliks Hetman z Radlina obchodził 102 rocznicę urodzin. Oficjalnie jest najstarszym mężczyzną mieszkającym w Radlinie - niemal przez całe swoje życie jest związany z tym miastem i ziemią wodzisławską. Przez lata był pasjonatem pracy zawodowej, czyli przede wszystkim ciepłownictwa. Oprócz działalności w swoim rodzinnym mieście - Radlinie, zasłynął także zaangażowaniem w budowę elektrociepłowni przy Kopalni Węgla Kamiennego Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.

Prasówka czerwiec Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Wodzisławia Śląskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Debata o bezpieczeństwie w Bluszczowie. "O bezpieczeństwie nas samych decyduje odpowiedzialność społeczna" Bezpieczeństwo lokalnych społeczności było najważniejszą kwestią omawianą podczas debaty, która w niedzielę 28 maja odbyła się w Bluszczowie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Ewę Gawędę, senator z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, a także organizacji pozarządowych. - Bezpieczeństwo to nie wszystko, ale nic nie byłoby ważne, nic nie mogłoby się realizować, gdyby człowiek nie czuł się bezpiecznie - podkreślała senator Ewa Gawęda.

📢 Hobby horsing w Wodzisławiu Śl. Zawody rozegrano na pikniku rodzinnym. To była główna atrakcja Dnia Samorządu Terytorialnego ZDJĘCIA Wielu wodzisławian bawiło się na sobotnim (27 maja) pikniku, zorganizowanym w Dniu Samorządu Terytorialnego w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Jedną z atrakcji były pierwsze Wodzisławskie Zawody Hobby Horse. Organizator imprezy, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim zaznacza, że ubiegłoroczna strefa hobby horse wraz z paradą, która odbyła się w ramach pikniku rodzinnego w Parku Miejskim - 3 maja, okazała się strzałem w dziesiątkę. Stąd kontynuacja imprezy. 📢 Co za dzień na wodzisławskim rynku. Mieszkańcy powiatu bawią się na festiwalu kultury. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla każdego ZDJĘCIA W sobotę (27 maja), na rynku w Wodzisławiu Śląskim trwa niezwykłe widowisko. Występują formacje taneczne, zespoły i soliści. Na mieszkańców oraz gości czekają też inne atrakcje, takie jak wystawy rękodzieła, maskotek, szydełkowania i ceramiki, warsztaty tworzenia biżuterii, witraży, przypinek czy kulania śląskich „nudli”, Oto, jak bawicie się na Powiatowym Festiwalu Kultury.

📢 Szokujące zachowanie kierowcy. Pędził autem koło szkoły w Czyżowicach 107 km na godzinę. Piratem drogowym zajęła się policja ZDJĘCIA Takie zachowania powinny być piętnowane. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w Czyżowicach (gmina Gorzyce, powiat wodzisławski) 31-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego. Mężczyzna pędził peugeotem w rejonie szkoły podstawowej z prędkością 107 km na godz. Mundurowi w tym dniu prowadzili akcję pn. "Bezpieczny pieszy", skupili się na przestrzeganiu przez kierujących przepisów ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych. Pozbawiony wyobraźni 31-latek stracił prawo jazdy i został ukarany wysokim mandatem. 📢 Tak wygląda przebudowywany BALATON - zdjęcia. To największa inwestycja realizowana obecnie w Wodzisławiu Trwa kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. To największa prowadzona obecnie inwestycja oraz największy miejskiej plac budowy. w Wodzisławiu Śląskim. Miasto pozyskało na realizację tego przedsięwzięcia 12,8 mln zł, jakie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Co udało się zrobić do tej pory?

📢 Próba uprowadzenia dziewczynki w Wodzisławiu Śl.? Zatrzymano trzech mężczyzn pochodzenia romskiego Wodzisławska policja została powiadomiona o usiłowaniu uprowadzenia 14-letniej dziewczyny. Na miejsce zdarzenia pilnie zostały skierowane policyjne patrole. Stróże prawa zatrzymali w tej sprawie trzech mężczyzn narodowości romskiej. Ci mieli próbować wtargnąć do mieszkania rodziców dziewczyny - grozić 36-letniej matce i 54-letniemu ojcu pozbawieniem życia i kazali "wydać" córkę. 📢 78 lat od potwornej zbrodni w Radlinie. Gestapowcy wrzucali do szybu Reden żywych ludzi. Po wojnie odnaleziono siedem ciał ZDJĘCIA W maju 1945 roku, z nieczynnego szybu byłej kopalni Reden w Radlinie wydobyto siedem ciał, w tym trzech kobiet z podniesionymi rękoma, owiniętymi sukniami i związanymi powrósłem ze słomy. Makabrycznych zabójstw dokonali gestapowcy, którzy pod koniec wojny wrzucali do czeluści żywych ludzi. To była jedna z najokrutniejszych zbrodni niemieckich nazistów na ziemi wodzisławskiej. Wiele lat później, na wzgórzu za nieistniejącym już szybem wzniesiono pomnik upamiętniający ofiary Szybu Reden.

📢 Nastolatek z Rydułtów zdobył trzy medale ME w armwrestlingu. Marek Freiwald jest niepełnosprawny. Powygrywał ze zdrowymi zawodnikami ZDJĘCIA GRATULACJE! Niepełnosprawny 16-latek z Rydułtów Marek Freiwald zdobył złoto, srebro i brąz mistrzostw Europy juniorów do lat 18 w siłowaniu się na ręce (armwrestlingu). Choć od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, pokonał niemal wszystkich zdrowych siłaczy z całego kontynentu. Wywalczył aż trzy medale dla Polski! Jak tego dokonał? 📢 Już w najbliższą sobotę Powiatowy Festiwal Kultury. Na wodzisławskim rynku wystąpią. Jakie jeszcze atrakcje przygotowali organizatorzy? 27 maja Wodzisław Śląski stanie się kulturalną stolicą regionu. O godzinie 10, na Rynku odbędzie się Powiatowy Festiwal Kultury organizowany przez starostwo wspólnie z instytucjami kultury z terenu całego powiatu. Na scenie wystąpią formacje taneczne, zespoły i soliści pochodzący z miast i gmin wiejskich ziemi wodzisławskiej. Jakie jeszcze atrakcje przygotowali organizatorzy?

📢 Blanka bez sukcesu na EUROWIZJI 2023. Internauci ostro komentują występ artystki. It's kajna krejza! MEMY. Blanka Stajkow z utworem Solo zakwalifikowała się do 67. finału Eurowizji i walczyła o wygraną. Niestety mimo show, które zrobiła na scenie, nie znalazła się nawet w pierwszej 10. Mimo to zaskarbiła sobie wielu fanów. Oprócz serc widzów Eurowizji, podbiła także „internety". Zobaczcie najlepsze memy z Blanką w roli głównej. 📢 Cyklon Dawid nadciąga nad woj. śląskie! Niebezpieczne burze, ulewne deszcze i grad. Jest ostrzeżenie IMGW! 23.05.2023 POGODA. Poniedziałek był niestety ostatnim tak słonecznym dniem w tym tygodniu. We wtorek 23 maja od zachodu nadejdzie do Polski cyklon Dawid, który przyniesie grad i ulewne deszcze. IMGW ostrzega, że burze mogą być niebezpieczne! 📢 Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego 2023. Godów odwiedziło 4 tysiące rowerzystów - zobacz ZDJĘCIA WEEKEND. Ponad cztery tysiące rowerzystów odwiedziło gminę Godów podczas Festiwalu Żelaznego Szlaku Rowerowego, który 20 i 21 maja zawitał do miejscowości Godów i Łaziska. Przygotowano dla nich wiele ciekawych atrakcji, zwłaszcza kulinarnych.

📢 Złodziej z Wodzisławia Śl. myślał, że jest chytry. Nie przewidział jednak wszystkiego. Co takiego zrobił 42-letni wodzisławianin? Mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego znalazł na parkingu portfel. Oddał go ekspedientce, przywłaszczył sobie jednak znajdującą się wewnątrz gotówkę. Został przez dzielnicowych ustalony i zatrzymany, grozi mu teraz rok więzienia. 📢 17-latka kradła kosmetyki w Wodzisławiu. Nie było to pierwsze przestępstwo dziewczyny. Teraz ma bardzo poważne kłopoty Wodzisławscy policjanci interweniowali wobec sprawczyni kradzieży kosmetyków. Okazało się, że 17-letnia dziewczyna zabrała z drogerii przy ulicy 26 Marca kosmetyki o wartości prawie 700 złotych, wcześniej w tym samym sklepie ukradła kosmetyki za 300 zł. Młodej kobiecie grozi teraz kara nawet pięciu lat więzienia.

📢 Park Jordanowski w Radlinie jak Central Park. Budowa idzie pełną parą! Zobaczcie, ile już zrobiono - ZDJĘCIA i WIDEO Miasto Radlin otrzymało rekordowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 9 milionów na nowy park miejski, a łączny koszt wyniesie około 11 mln zł. W nowym Parku Jordanowskim zaplanowano wiele obszarów zróżnicowanej zieleni, roślinności miododajnej, stref szczególnie wrażliwych przyrodniczo, jak chociażby dziką łąkę, czy tzw. ogrody deszczowe. Zagospodarowywany jest teren wokół Pomnik Ofiar Szybu Reden, do którego podczas II wojny światowej Niemcy wrzucali żywych ludzi.

📢 Piknik powstańczy w Rydułtowach. Zaprezentowano broń, szpital polowy oraz zdobywanie posterunku Freikorpsu. Zobaczcie ZDJĘCIA W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, wybuchło III powstanie śląskie, które zakończyło się 5 lipca. 20 maja tego roku, na terenie tężni Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks zorganizowało wioskę powstańczą z inscenizacją rozbicia posterunku niemieckiego Freikorpsu w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej Powstaniec Śląski z Wodzisławia Śląskiego. Na pikniku zaprezentowano też szpital polowy z okresu powstań, umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie. Dopisała publiczność i pogoda. 📢 ROD Róża to jeden z najładniejszych w Wodzisławiu. W tym roku obchodzi 56-lecie. Zobaczcie najciekawsze nasadzenie i aranżacje WIDEO Rodzinny Ogród Działkowy Róża przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim istnieje już 56 lat i należy do najładniejszych w mieście. Odwiedziliśmy to miejsce z obiektywem aparatu fotograficznego, aby pokazać najciekawsze nasadzenia i aranżacje. Czegóż tam nie ma – grządki z wszelakimi warzywami, krzewy i drzewa owocowe, rabaty kwiatowe, azalie oraz inne krzewy ozdobne. Dla mieszczuchów z pobliskich bloków to idealne miejsce na relaks.

