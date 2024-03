Prasówka z Wodzisławia Śląskiego 13.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Każdy ma coś, co może dać innym. To hasło koncertu charytatywnego, który odbędzie się w sobotę 16 marca w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks. Koncert odbędzie się z myślą o Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej w Wodzisławiu Śląskim.

SYRYNIA. We wtorek, 12 marca, rusza remont drogi powiatowej nr 5053S, czyli. ul. Powstańców Śląskich w Syryni. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na połówkowym zajęciu jezdni. Zadanie będzie realizowane etapami na odcinkach długości ok. 200 metrów przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej wahadłowej. Jak długo będą trwały prace?

WODZISŁAW ŚLĄSKI. We wtorek 12 marca, o godzinie 8:00, podwoje otworzy Młode Miasto w Wodzisławiu Śl. Miejsce to znajdziecie w sercu starówki, pod adresem Rynek 24. To innowacyjny projekt skierowany przede wszystkim do starszych dzieci i młodzieży. To nie tylko nowa przestrzeń, ale także nowe możliwości i perspektywy. W poniedziałek, odbyła się prezentacja Młodego Miasta z udziałem prezydenta Mieczysława Kiecy, jego pełnomocnik ds. młodzieży, Dagny Rosner Kornafel oraz młodzieży.