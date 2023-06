Prasówka z Wodzisławia Śląskiego 15.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Egzamin ósmoklasisty 2023 w terminie dodatkowym odbywa się od 12 do 14 czerwca. Język angielski (lub inny język obcy) to ostatni przedmiot, z którym zmierzyli się uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej, niemogący wziąć udziału w terminie majowym. W tym tekście zamieściliśmy arkusz CKE egzaminu z języka angielskiego, który odbył się w czerwcu. Wyjaśniamy też, kiedy uczniowie piszący egzamin w drugim terminie otrzymają wyniki.

