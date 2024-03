Prasówka z Wodzisławia Śląskiego 16.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Ze Świętami Wielkanocnymi w należącym do gminy Mszana sołectwie Połomia jest ściśle związana tradycja pieczenia święcelników. Takie wydarzenie miało miejsce w piątek 15 marca w miejscowym Ośrodku Kultury. Wypiekiem tradycyjnie zajmują się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi, którym przewodzi niestrudzenie od lat Maria Trojan. Wytworzony dzisiaj przysmak trafi za darmo do zaprzyjaźnionych kół gospodyń i nie tylko. Jaki jest przepis na tę unikalną w skali Polski potrawę?

20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

Marcin Piwoński to kolejny kandydat do urzędu prezydenta Wodzisławia Śląskiego. Społeczny prezes klubu sportowego Odra startuje z KWW Łączy Nas Wodzisław. Ma 45 lat i wyższe wykształcenie. - Swój przekaz kierujemy do osób, które chcą zmian i chcą działać mając przy okazji pomysły na poprawę życia mieszkańców – wskazuje Piwoński. Poznajcie tego kandydata.