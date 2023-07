Prasówka z Wodzisławia Śląskiego 25.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Wodzisław Śląski 25.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pszowskie sanktuarium obchodzi 300-lecie obecności obrazu Matki Bożej Uśmiechniętej w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. XVIII-wieczny kościół z cudownym wizerunkiem Maryi oraz kalwaryjskie dróżki ze stacjami Drogi Krzyżowej to jedno z głównych górnośląskich miejsc pielgrzymkowych. Co roku sanktuarium odwiedzają tysiące pielgrzymów. We wrześniu 2023, odbędzie się trzydniowa kulminacja jubileuszowych obchodów. Jakie wiernych czekają uroczystości?