Prasówka z Wodzisławia Śląskiego 26.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Nabiera tempa przebudowa placu Radlińskich Olimpijczyków. To centralny punkt miasta, przy którym znajduje się między innymi kryta pływalnia MOSiR-u. Zdemontowano już większość kostki brukowej, trwa przebudowa kanalizacji deszczowej oraz szereg innych prac. Jak będzie wyglądał pl. Radlińskich Olimpijczyków po modernizacji modernizacji?

To już w sobotę, 29 lipca odbędzie się 20. odsłona najgorętszego wydarzenia w regionie. Mowa oczywiście o Najcieplejszym Miejscu na Ziemi - Reggae Festiwalu w Wodzisławiu Śląskim. Przygotujcie się na ekscytujące koncerty i niezapomniane chwile spędzone wśród ludzi, dla których reggae to nie tylko muzyka, ale także sposób życia. Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Aleja (ulica Bogumińska 8). Start o godzinie 17:00.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na ten dzień czekaliśmy niemal rok! Dzięki 12,8 mln zł, jakie miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Polski Ład - Ośrodek Rekreacyjny Balaton został zmodernizowany, a teraz zaplanowano wielkie otwarcie tej inwestycji po zmianach. We wtorek, 15 sierpnia br. na terenie obiektu odbędzie się wydarzenie po brzegi wypełnione atrakcjami.

Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca ogłosił na swoim profilu faceebookowym, że będzie kandydował w jesiennych wyborach do Sejmu RP. Potwierdziły się zatem pogłoski krążące od pewnego czasu w regionie, że powalczy o mandat posła. Do parlamentu wystartuje najprawdopodobniej z listy Koalicji Obywatelskiej. Mówi, że zależy mu, by każdy w naszym kraju miał równy start i stabilnie mógł się rozwijać.