Prawie tysiąc osób przystąpi do matury w powiecie wodzisławskim

Matura inna niż zwykle

Tegoroczny egzamin będzie się różnić od tych z lat poprzednich. Nowa sytuacja epidemiologiczna wymusza konieczność dostosowania szkół do specjalnych wytycznych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny.

W powiatowych szkołach trwają ostatnie przygotowania do przeprowadzenia egzaminów. Z powodu konieczności wyznaczenia odpowiednich odległości między uczniami w placówkach przygotowano m.in. więcej sal niż w latach poprzednich. Wszystkie te pomieszczenia zostały zdezynfekowane. Dostępnych będzie więcej też wejść do budynków, tak by uczniowie nie kumulowali się w jednym miejscu. Przy każdym wejściu będą też stanowiska z płynami do dezynfekcji.

Organizacja tegorocznych matur była temat wideokonferencji starosty Leszek Bizoń, członki zarządu odpowiedzialna za oświatę Kornelii Newy oraz naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyny Zöllner – Solowskiej z dyrektorami szkół.