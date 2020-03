Prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca pisze do rządu RP w sprawie wyborów prezydenckich. "To życie, nie władza, jest najważniejsze".

jako politycy i samorządowcy parę tygodni temu rozpoczęliśmy walkę, jakiej nasze pokolenia nie miały szansy wcześniej doświadczyć. Wydawać by się mogło, że na pozór wszyscy, poczuwając tę ogromną odpowiedzialność za drugiego człowieka, podejmujemy niezliczone działania, by uchronić nas przed prawdziwą katastrofą. Na pozór. Okazuje się jednak, iż w obliczu zwiększenia szans wyborczych swojego kandydata, przestaje się liczyć zdrowie, bezpieczeństwo, a w końcu i życie polskiego Obywatela!

Nie zostawiacie nam Polakom żadnego wyboru, Szanowni Rządzący! Bo cóż to za wybór? Pomiędzy ryzykiem zachorowania, narażenia na chorobę rodziny a ryzykiem porzucenia demokratycznych wartości? To żaden wybór. To drwina z demokracji, wolnych wyborów i narodowego bezpieczeństwa.

Myślę, że to ogromnie ważne, by jak najwięcej z nas, w pełni zdrowia, mogło oddać głos w innym terminie. I o to z całych sił proszę. W imię naszego zdrowia i bezpieczeństwa apeluję do Was, Szanowni Rządzący, przełóżcie tegoroczne wybory. Dajcie każdemu z nas szansę wyboru, szanujcie nasze prawo wyborcze, szanujcie nasze życie. To życie, nie władza, jest najważniejsze.

Mieczysław Kieca

Prezydent Miasta

Wodzisławia Śląskiego