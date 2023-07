Protest przeciwko smrodowi. Mieszkańcy Wodzisławia Śl.-Wilchw nie chcą u siebie osadów pościekowych. Jakie mają ku temu argumenty? ZDJĘCIA

Mieszkańcy mają już dość smrodu i zebrali około 500 podpisów pod petycją, która zostanie złożona w wodzisławskim starostwie. Domagają się zaprzestania składowania odpadów z oczyszczalni ścieków na terenach po KWK 1 Maja w Wilchw. A, jeśli nie będzie to możliwe, to zwożona do Wilchw masa powinna być wysuszona i pozbawiona odoru. Według mieszkańców, nieprzyjemny zapach jest skutkiem schnięcia przetransportowanych tutaj resztek organicznych. Oczekują, że powiatowi urzędnicy usiądą z nimi do rozmów, których efektem będzie rozwiązanie problemu.

Niby zgodne z literą prawa, ale jest fetor

Wodzisławski radny Mariusz Blazy mówi o „procederze składowania odpadów.”