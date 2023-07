Przebudowa stacji kolejowej Radlin Obszary. Zostanie dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Jakie jeszcze będą udogodnienia? ZDJĘCIA

Przebudowa stacji Radlin Obszary

To znakomita wiadomość dla osób korzystających z przystanku kolejowego Radlin Obszary. Jak informuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA, stacja zostanie przebudowana tak, by poprawić komfort podróżnych. Przede wszystkim w planach jest podwyższenie peronu, to ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zaplanowano bezpieczne przejście na poziomie szyn z monitoringiem, dzięki czemu przystanek zostanie dostosowany do potrzeb podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się.