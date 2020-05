Przedszkola i żłobek w Wodzisławiu Śl. pomimo zapowiedzi nadal zamknięte. Dlaczego?

Najpierw Urząd Miasta wstępnie zapowiedział otwarcie przedszkoli i żłobka w Wodzisławiu Śl. 18 maja. Później zmieniono datę na 25 maja, ale ostatecznie i tego terminu nie udało się otrzymać.

Przypomnijmy, placówki miały zostać otwarte w trybie awaryjnym. W pierwszej kolejności dla osób, które nie mają gdzie pozostawić dzieci na czas wykonywanej pracy (zwłaszcza dla służb mundurowych, pracowników ochrony zdrowia). Wstępne zainteresowanie wyraziło 96 opiekunów z 1,5 tys.

Władze Wodzisławia Śl. wstrzymanie z otwarciem placówek tłumaczą sytuacją epidemiologiczną w regionie (wzrost zakażeń wśród pracowników kopalni i ich rodzin) oraz troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników oświaty.

Przedszkola, Żłobek Miejski nr 1 oraz szkoły podstawowe pozostają przynajmniej zamknięte do 14 czerwca.

- Po wielu rozmowach i konsultacjach, także z przedstawicielami służby zdrowia, podjęliśmy decyzję, iż nasze przedszkola i szkoły pozostaną jeszcze zamknięte do 14 czerwca. Taka decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną w powiecie i regionie. Pod uwagę bierzemy przede wszystkim bezpieczeństwo Waszych dzieci, Was i pracowników placówek oświatowych. Obecnie ryzyko zaistnienia nowego ogniska zakażeń jest zbyt duże. Proszę zatem, uzbrójmy się w cierpliwość. Pamiętajmy, że wystarczy jeden przypadek zakażenia w grupie i kwarantanna jest nakładana na wszystkie dzieci, ich rodziny oraz pracowników. Co bardzo ważne, od 1 czerwca nauczyciele szkół podstawowych będą w pełni dostępni dla uczniów ósmych klas. Umożliwimy konsultacje zdalne oraz w szkołach. Bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem - czytamy w komunikacie prezydenta Mieczysława Kiecy.