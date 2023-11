Przegląd prasy 10.11.2023 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W Szkole Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Jedłowniku w ramach tego programu na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie z dwóch klas czwartych zaznajamiają się z podstawami fotografowania i filmowania.

Do zderzenia trzech pojazdów doszło na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego i Teligi w Wodzisławiu Śląskim. Mundurowi z drogówki ustalili na miejscu, że sprawca nie zwrócił uwagi na aktualne znaki drogowe. Przy okazji wyszło na jaw, że jedna z uczestniczek tego zdarzenia była... pijana.

Pasażerowie już niedługo będą korzystali z przystanku kolejowego Wodzisław Śląski Centrum. Prace dobiegają końca. Przystanek powstaje w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Krętej i Ofiar Oświęcimskich, kilkaset metrów od Galerii Karuzela. Oznacza to, że mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do pociągów. Będzie to ważny punkt na mapie transportu publicznego Wodzisławia oraz całego powiatu.