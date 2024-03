Przegląd prasy 12.03.2024 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

TAURON. Wyłączenia prądu w woj. śląskim! W dniach od 11 do 15 marca 2024 r. przeprowadzone zostaną planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w naszym regionie! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

WODZISŁAW ŚLĄSKI. We wtorek 12 marca, o godzinie 8:00, podwoje otworzy Młode Miasto w Wodzisławiu Śl. Miejsce to znajdziecie w sercu starówki, pod adresem Rynek 24. To innowacyjny projekt skierowany przede wszystkim do starszych dzieci i młodzieży. To nie tylko nowa przestrzeń, ale także nowe możliwości i perspektywy. W poniedziałek, odbyła się prezentacja Młodego Miasta z udziałem prezydenta Mieczysława Kiecy, jego pełnomocnik ds. młodzieży, Dagny Rosner Kornafel oraz młodzieży.